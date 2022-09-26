مقتل ستيني في مشاجرة بسبب لهو الأطفال بالجيزة.. ضربوه بكرسي على دماغة

لقي رجل ستيني مصرعه، بعد نشوب مشاجرة بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، في المنيرة، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، وضبط المشكو في حقهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

بلاغ من المستشفى بوفاة رجل ستيني

ورد بلاغ لرئيس مباحث قسم شرطة المنيرة العقيد محمد ربيع مفتش المباحث، يفيد بوقوع مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص، بسبب خلافات الجيره على لهو الأطفال، وعلى أثرها دخل رجل ستيني مستشفى إمبابة العام، وتوفى نتيجة إصابته بجرح قطعي عميق بفروة الرأس.

مشاجرة بسبب لهو الأطفال

كان قسم شرطة المنيرة، قد تلقى بلاغًا من عاطل، 33 سنه، يفيد بوفاة والده 60 سنة، مقيم بذات العنوان، نتيجة إصابته بجرح قطعي عميق بفروة الرأس، عقب تحويله من مستشفى إمبابه العام، واتهم بعض جيرانه، وقدم تقريرا صادر من مستشفي معهد القلب، بعد أن نشبت مشاجرة بينه وبين الجيران بسبب خلافات جيرة ولهو الأطفال، وقام أحدهم خلالها بالتعدي على المجني عليه بكرسي، خشب نتج عنها إصابته التي أودت بحياته على الفور.

ضبط المتهمين بقتل الرجل

انتقل ضباط وحدة مباحث القسم، والعقيد محمد ربيع مفتش المباحث، وتمكنوا من ضبط المشكو في حقهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.