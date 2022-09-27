مصروفات المعاهد الأزهرية 2022.. 67.35 جنيه للمرحلة الابتدائية

أيام قليلة تفصلنا عن بدء العام الدراسي الجديد «2022-2023»، إذ يبحث العديد من أولياء الأمور عن قيمة المصروفات الدراسية للمعاهد الأزهرية في جميع المحافظات.

وتستعرض «الوطن»، في التقرير التالي، قيمة المصروفات الدراسية بالأزهر للعام الدراسي 2022-2023، بعد إعلانها رسميا من قطاع المعاهد الأزهرية لجميع المراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية في المعاهد العادية والنموذجية والخاصة لغات.

مصروفات المعاهد الأزهرية 2022

- المرحلة التمهيدية في المعاهد العادية 66.85 جنيه.

- المرحلة الابتدائية لصفوف النقل في الأزهر والشهادة تبلغ 67.35 جنيه.

- المرحلة الإعدادية الأزهرية لصفوف النقل والشهادة الإعدادية قيمة المصروفات الدراسية 77.35 جنيه.

- المرحلة الثانوية الأزهرية الصف الأول الثانوي والثاني والثالث 90.30 جنيه.

المصروفات الدراسية بالمعاهد النموذجية

- مصروفات المرحلة التمهيدية الصف التمهيدي الأول في المعاهد النموذجية 171.85 جنيه.

- مصروفات الصف التمهيدي في المعاهد الأزهرية لغات 821.85 جنيه.

- مصروفات الصفوف الابتدائية الأزهرية في المعاهد النموذجية 172.85 جنيه.

- مصروفات الصفوف الإعدادية الأزهرية بالمعاهد النموذجية 206.35 جنيه.

- مصروفات الصفوف الثانوية الأزهرية في المعاهد النموذجية الأزهرية 232.35 جنيه.

وأوضح قطاع المعاهد الأزهرية، أنه يجري تحصيل 200 جنية قيمة مصروفات تأسيس من الصفوف الأولى بجميع المراحل التعليمية بالمعاهد النموذجية، والقسم الأول من رياض الأطفال بمعاهد اللغات، والطلاب المستجدين بالأزهر بالقسم الثاني من رياض الأطفال بالمعاهد الموذجية واللغات.