أخبار البورصة المصرية.. توقعات بصعود المؤشر الرئيسي عند 10 آلاف نقطة

يترقب المتعاملون في سوق المال، أداء جلسة اليوم الثلاثاء منتصف الأسبوع في البورصة المصرية، وسط توقعات بوصول المؤشر الرئيسي 10 آلاف نقطة، بدعم من نشاط الأسهم القيادية.

مؤشر البورصة الرئيسي يستهدف مستوى 10 آلاف نقطة

قال حسام عيد، خبير أسواق المال، إنَّ استقرار مؤشر البورصة الرئيسي Egx30 أعلى مستوى الدعم الرئيسي 9 آلاف و800 نقطة، يؤهله إلى استعادة مستوى المقاومة 9 آلاف و900 نقطة، ثم مستوى المقاومة الرئيسي 10 آلاف نقطة، مدعوماً بنشاط الـسهم القيادية والصعود مرة أخرى واستمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية بالقرب من مستويات الدعم الرئيسية للمؤشر الرئيسي.

وأضاف «عيد»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّه في حالة عدم نجاح المؤشر الرئيسي Egx30 في الاستقرار والحفاظ على مستوى الدعم الرئيسي 9 آلاف و800 قد يتجه إلى اختبار مستوى الدعم الثاني وهو 9 آلاف و600 نقطة.

مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة يستهدف مقاومة 2260 نقطة

وفيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، ذكر «عيد» أنَّه يستهدف بهذا الأداء الإيجابي اختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 2260 نقطة، مدعوماً باستمرار نشاط الـسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة. وفي حالة ظهور عمليات جني أرباح بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي للمؤشر السبعيني قد يتجه إلى اختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 2200 نقطة.

كانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات الجلسة الماضية على تباين في الأداء، وتراجع المؤشر بنسبة 0.68% عند مستوى 9827.8 نقطة، فيما أغلق مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 مرتفعًا بنسبة 1.56% إلى مستوى 2243.61 نقطة.