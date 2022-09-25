أخبار البورصة المصرية.. تباين المؤشرات بالمنتصف والسبعيني فوق 2200 نقطة

شهدت أخبار البورصة المصرية تباين أداء المؤشرات، خلال منتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، وسط توقعات باستعادة مؤشر البورصة الرئيسي Egx30 مستوى مقاومة 10000 نقطة.

وشهدت أخبار البورصة، تراجع مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» في منتصف التعاملات بنسبة 1.5% إلى مستوى 9783.92 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 1.09%، عند مستوى 2216.12 نقطة.

«إيجي إكس 100» يرتفع 0.56%

صعد مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، بنسبة 0.56%، بحلول منتصف التعاملات عند مستوى 3144.61 نقطة، فيما تراجع مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 0.24% عند مستوى 1895.59 نقطة.

بلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية نحو 368 مليون جنيه، من خلال التداول على 200.2 مليون سهم عبر تنفيذ 18.710 ألف صفقة، فيما جرى التداول على 183 سهمًا، ارتفع منها 44 سهمًا، فيما انخفض 39 سهما واستقر 100 دون تغيير.

وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية، في بداية تعاملات الجلسة، نحو 3.8 مليار جنيه، مسجلا في الوقت الحالي 683.625 مليار جنيه.

مؤشر الثلاثين يستهدف مقاومة 10 آلاف نقطة

وقال خبير أسواق المال حسام عيد، إنَّ استقرار المؤشر الرئيسي أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 9700 آلاف نقطة يدفع المؤشر لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 10000 نقطة، أما في حالة ظهور عمليات بيع وجني أرباح وتصحيح بالأسهم القيادية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي قد يتجه المؤشر الرئيسي لاختبار مستوى الدعم الثاني وهو 9600 نقطة.

مؤشر السبعين يستهدف مقاومة 2260 نقطة

وأضاف خبير أسواق المال، في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ المؤشر السبعيني يستهدف مستوى المقاومة الثاني 2260 نقطة، وفي حالة عدم نجاح المؤشر السبعيني في استعادة مستوى المقاومة الرئيسي قد يتجه المؤشر السبعيني لاختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 2160 نقطة.