مصر الرقمية للزراعة.. طريقك لتجديد مشروع الدواجن وترخيص المشاتل

أعلنت بوابة مصر الرقمية للزراعة عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت عن إمكانية طلب موافقة إحلال وتجديد مشروع الدواجن من خلال الخدمات التي تتيحها للمواطنين والمتعلقة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فضلا عن أن الموقع يتيح للأفراد الحصول على ترخيص انشاء حديقة فاكهة استهلاك شخصي.

مصر الرقمية للزراعة

ووفقا للموقع الرسمي لبوابة مصر الرقمية للزراعة، فإن خدمة الحصول على إحلال وتجديد مشروع الدواجن يمكن إنجازها بالدخول على الموقع واتباع الخطوات التي تبدأ بتسجيل الدخول عبر المنصة الإلكترونية بإدخال رقم الموبايل وكلمة المرور واستكمال باقي الإجراءت.

خدمات مصر الرقمية للزراعة

ويمكن للمواطنين العاملين في مجالات الزراعة المختلفة ومن بينها تربية الدواجن والاعتناء بالزراعة الاستفادة من الخدمات التي تقدمها البوابة الإلكترونية للخدمات المصرية إذ تقدم إمكانية الحصول على موافقة فنية لمشروع ثروة حيوانية، والحصول على ترخيص صوب لإنتاج شتلات الخضر، وعلى إصدار تراخيص تشغيل مزارع الدواجن ومعامل التفريخ.

كما تقدم بوابة مصر الرقمية للمهتمين بالزراعة والدواجن، إمكانية الحصول على طلب استخراج تراخيص تشغيل مزارع الإنتاج الحيواني، فضلا عن إمكانية الحصول على إصدار ترخيص تشغيل مراكز إنتاج الألبان، بالإضافة لتقديم طلب موافقة إحلال وتجديد مشروع الدواجن وطلب استخراج تراخيص مناحل ومنتجاتها.

خدمات مصر الرقمية للزراعة

وتتضمن الخدمات المقدمة للمواطنين عبر مصر الرقمية للزراعة، حقهم في تقديم طلب ترخيص مشتل لإنتاج شتلات الخضر، إمكانية الحصول على ترخيص والموافقة على إقامة مشتل لإنتاج شتلات الفراولة، وأخيرا يمكن الحصول على ترخيص من خلال تقديم طلب لإنشاء حديقة فاكهة استهلاك شخصي.

خدمات جديدة عبر مصر الرقمية

وفي سياق متصل ضمتبوابة مصر الرقمية مؤخرا، خدمات جديدة عبر البوابة كخدمات الإفتاء المصرية، هيئة التأمين الصحي الشامل، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتأمين الاجتماعى.