أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 في الأسواق المحلية

قال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، إن أسعار الفراخ البيضاء اليوم وكافة مشتقاتها من الأجنحة والأوراك والبانيه، سجلت استقرارا دون تغيير منذ عدة أيام، تزامنا مع قرب قدوم العام الدارسي الجديد.

ووفق جولة أجرتها بوابة «الوطن» اليوم الثلاثاء، جاءت أسعار الفراخ البيضاء اليوم في عدد من الأسواق المحلية والشعبية كما يلي.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

وجاءت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء كما يلي:

- وصل سعر أجنحة الفراخ البيضاء إلى نحو 25 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو من الفراخ البيضاء اليوم ما بين 39 و42 جنيهًا.

- تراوح سعر الفرخة البيضاء 2 كيلو ما بين 65 و75 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الدبابيس من الفراخ البيضاء بين 48 و52 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 36 و38 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الكبدة والقوانص اليوم بين 38 و42 جنيهًا.

- تراوح سعر الكيلو الدواجن البلدي ما بين 45 و46 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو صدور الدواجن بالعظم بين 55 و60 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو الكبدة الصافي نحو 50 جنيهًا.

- تراوح سعر البانيه وزن كيلو تراوح بين 75 و85 جنيهًا.

أسعار الفراخ بالمحلات التجارية

وجاءت أسعار الفراخ البيضاء في المحال التجارية كما يلي:

- سجل سعر الدواجن الساسو نحو 39 جنيهًا.

- سجل سعر طبق الكبدة والقوانص نحو 48 جنيهًا.

- تراوح سعر البانيه بين 88 و110 جنيهات.

- سعر كيلو الفراخ الطازجة نحو 45 جنيهًا.

- وصل سعر الفراخ البلدي وزن 2 كيلو إلى 140 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو الصدور بالعظم نحو 70 جنيهًا.

شعبة الدواجن اليوم

وقال عبد العزيز السيد، إن سعر الفراخ البيضاء اليوم سجل نحو 29 جنيها في المزارع، ويصل للمستهلك بقيمة 34 جنيها، ويصل سعر الدجاج البلدي للمتسهلك إلى نحو 48 جنيها.