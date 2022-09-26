بوابة مصر الرقمية للتموين ٢٠٢٢.. صيانة دورية لخدمات أصحاب البطاقات

تقدم بوابة مصر الرقمية للتموين ٢٠٢٢ العديد من الخدمات للمواطنين أصحاب بطاقات التموين إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب أو الإدارات التموينية التابعة لهم في نطاق الحيز الجغرافي لكل صاحب بطاقة تموين، إذ يقدم الرابط الرسمي للبوابة 10 خدمات تموينية بعضها متاح وبعضها متوقف مؤقتا بقرار من وزارة التموين والتجارة الداخلية ضمن إجراءات تنقية منظومة دعم التموين إذ يأتي على رأس هذه الخدمات المتوقفة إضافة المواليد وإصدار البطاقات الجديدة.

بوابة مصر الرقمية للتموين ٢٠٢٢

وتجري وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشكل دوري صيانة على الرابط الرسمي لبوابة مصر الرقمية وخاصة رابط مصر الرقمية للتموين ٢٠٢٢ من أجل تسهيل الخدمات المقدمة لأصحاب البطاقات وتنفيذها في أسرع وقت، إذ يتم حاليا عمل صيانة على رابط البوابة لتحديث خدمات التموين.

الخدمات التموينية المتوقفة والمتاحة لأصحاب البطاقات

وحددت وزارة التموين والتجارة الداخلية الخدمات المتاحة والمتوقفة لأصحاب البطاقات التموينية، إذ تشمل الخدمات المتاحة إلكترونيا وفي مكاتب التموين أيضا كالتالي:

** خدمات متاحة

تفعيل بطاقة التموين.

إصدار بدل تالف وفاقد لبطاقة التموين.

نقل من محافظة لأخرى.

فصل اجتماعي.

ضم أفراد الأسرة.

الاستعلام عن صرف.

فيما تتمثل الخدمات المتوقفة مؤقتًا لحين انتهاء وزارة التموين من ضبط منظومة الدعم التمويني وتنقية البطاقات من غير المستحقين على التالي:

** خدمات متوقفة

إصدار بطاقة تموين جديدة.

إضافة المواليد.

إضافة صرف تموين لمستحقي خبز.

إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيًا.

وتستهدف حاليًا وزارة التموين حذف أصحاب المرتبات العليا ومالكي السيارات الحديثة من منظومة الدعم، إذ بدأت الوزارة منذ شهر يونيه الماضي في حذف مل من يتقاضى دخلا شهريا أعلى من 9 آلاف و600 جنيه، فضلًا عن حذف من من يمتلك سيارة باسمه بداية من موديل 2018 فأحدث.