طريقة حجز موعد في السجل التجاري من خلال موقع مصر الرقمية 2022.. اعرفها

يتيح مكتب جهاز تنمية التجارة الداخلية إمكانية استخراج سجل تجاري اونلاين، وهو من الأمور التي تهم الراغبين من أصحاب المشاريع الجديدة، لذلك ترتفع عمليات البحث عبر المحركات العالمية «جوجل» طريقة حجز موعد في السجل التجاري من خلال موقع مصر الرقمية 2022.

وفي السطور المقبلة، نقدم رابط و طريقة حجز موعد في السجل التجاري من خلال موقع مصر الرقمية 2022 اونلاين عبر موقع مصر الرقمية 2022، والتي جاءت كالآتي:

رابط حجز موعد السجل التجاري 2022

ويمكن للراغبين في حجز موعد للسجل التجاري بالدخول على موقع بوابة مصر الرقمية واختيار خدمات السجل المدني، ثم يتم الضغط بعدها مباشرة على خدمة «حجز ميعاد» أو الدخول بشكل مباشر من هنــا.

طريقة حجز موعد في السجل التجاري من خلال موقع مصر الرقمية 2022

ويعتبر تسجيل الدخول كمستخدم شرط للحصول على خدمات البوابة، أو انشاء مستخدم جديد.

بعد الدخول على الخدمة، يجب اتباع الخطوات الآتية:

- هذه الخدمة تمكن المتقدم من حجز ميعاد مسبق في اى مكتب سجل تجاري في جميع انحاء الجمهورية، والضغط على «بدء الخدمة».

- ستظهر «شروط وأحكام حجز ميعاد» والتي تشمل الآتي:

هذه الخدمة متاحة لأي مواطن مصرى صادر له بطاقة رقم قومي سارية ومسموح له بالحصول على الخدمة.

- لابد من اختيار اسم المكتب والتاريخ والوقت واختيار المعاملة كعنصر اختيارى

- لا يحق للعميل حجز اكثر من موعد فى مكاتب مختلفة فى نفس الموعد.

- يحق للسجل التجارى عدم اتاحة مواعيد للحجز للعميل حال اساءة الاستخدام او الاستخدام غير السليم أو عدم الحضور في موعد الحجز لـ3 مرات.

- لا يتم تقديم الخدمة الا لمن نز مسجل اسمه بالحجز ولا تقدم لأى أحد آخر.

يتم الموافقة على الشروط والأحكام والضغط على بدء الخدمة.

- يتم اختيار المحافظة واختيار اقرب سجل مدني من خلال الخريطة على الموقع، والضغط على التالي.

- يتم تحديد التاريخ المناسب للزيارة السجل المدني، والفترة، والبريد الالكتروني، والضغط على الطلب.

ستظهر في النهاية رقم الطلب، وتفاصيل الحجز ورقم الحجز ويمكنك تفقد الحجز خلال أي وقت من خلال «طلباتي» على بوابة مصر الرقمية.