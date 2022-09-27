مدارس جنوب رفح تستعد للعام الدراسي الجديد.. استلام الأثاث وتنظيم الفصول

بدأت مدرسة نجع شيبانة بجنوب رفح في محافظة شمال سيناء استعداداتها للعام الدراسي الجديد، من خلال وصول واستلام مستلزمات الدراسة من أثاث وفرش وغيرها لتنظيم الفصول الدراسية.

وأعلنت إدارة رفح التعليمية أن مدرسة شيبانة للتعليم الأساسي المشتركة بجنوب رفح استلمت الأدوات والمعدات التي كانت تنقصها، وذلك بناء على ما رأته لجنة المرور المكونة من مجلس مدينة رفح والإدارة التعليمية ومديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية.

بناء المدرسة بمشاركة الأهالي

وكان أهالي القرية قد تكفلوا ببناء مدرسة شيبانة على نفقتهم الخاصة بالتنسيق مع مجلس المدينة والمحافظة، حيث قال الشيخ إبراهيم أبوعليان، من أهالي رفح، لـ«الوطن»، إنه تم بالفعل استكمال إنشاء مدرسة شيبانة على نفقة متبرعين من أهالي المنطقة، لتبدأ الدراسة بها خلال العام الجديد.

وأضاف «أبوعليان» أن الأهالي قدموا عريضة لمديرية التربية والتعليم ليتم ترميم مدارس القرية، ولكن قرار هيئة الأبنية التعليمية جاء بأن البناء تم إدراجه للقرى العائدة تباعا، وقد يكون حصة القرية بعد عام أو عامين، على أن ينتظم أطفال القرية في مدارس القرى المجاورة، ولكن خوف الأهالي من تسرب أبنائهم من التعليم جعلهم يقررون بناء مدرسة قوامها 9 فصول، وغرفة للمدير وهيئة التدريس بتبرعات من الأهالي، على أن يكون الأثاث بالكامل من حصة إدارة رفح التعليمية.

فيما قال عبد الغفار سويلم، من الأهالي، لـ«الوطن»، إن الجميع من أهالي القرية شاركوا في عملية البناء، سواء بشراء الأسمنت أو الطوب والأبواب والشبابيك والسقف «القرميد» ومستلزمات المراحيض وغيرها، وذلك بمشاركة إحدى الجمعيات الخيرية في المنطقة.

انتظام الدراسة في القرية

وأوضح الدكتور خالد زايد، أحد أهالي جنوب الشيخ زويد، أن التعاون كان من الجميع، وأن أبناء القرية والقرى المجاورة ساهموا في إنجاح وإتمام عملية البناء، وتم التواصل مع اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وحمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم، واللذين أكدا إعجابهما بإصرار أهالي القرية على بناء المدرسة وانتظام الدراسة بها في العام الجديد.

فيما قال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، في بيان، إنه سيتم عودة الدراسة لأكثر من 12 تجمعا بمدرسة شيبانة جنوب رفح، وذلك بشكل مؤقت، حتى يتم بناء باقي المدارس في التجمعات الأخرى خلال الفترة القادمة بالعام المقبل والذي يليه.