التصريح بدفن جثة ربة منزل سقط عليها حائط في سوهاج

صرحت جهات التحقيق المختصة في دائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج، بدفن ربة منزل بعد مصرعها؛ إثر سقوط حائط عليها أثناء عملها في منزلها، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام بطهطا.

إخطار لمديرية أمن سوهاج بالحادث

وتلقى الأجهزة الأمنية بمدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بمصرع ربة منزل.

تفاصيل التحريات

وبالفحص ومن خلال التحريات التي قادها مدير إدارة البحث الجنائي، ورئيس إدارة البحث بالمديرية ورئيس وحدة مباحث مركز شرطة طما يفيد بوصول «ح ح ع ه»، 33 سنة، ربة منزل، وتقيم دائرة المركز، جثة هامدة ادعاء سقوط جسم صلب عليها.

وأفاد كل من والد زوجها « ا ح ح» 58 سنة، ووالدة زوجها «ح ا م ح»، 56 سنة، ربة منزل، ويقيمان بذات المنزل، ووالدها «ح ع ه»، 59 سنة، عامل، بأنه أثناء عملها في حوش المنزل سقط عليها حائط ما أدى إصابتها ووفاتها، وتم نقلها إلى المستشفى العام بطهطا، وتم إبلاغ مركز شرطة طما بمصرعها، ونفوا أهليتها الشبهة الجنائية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إبلاغ الجهات المختصة مىاشرة التحقيقات.