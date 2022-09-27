انطلاق فعاليات ملتقى شباب شمال أفريقيا عن الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء

نظمت الهيئة القومية للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء، المُلتقى الثالث لشباب دول شمال أفريقيا حول الاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء، بالتعاون مع المركز الجهوي للاستشعار عن بُعد لدول شمال أفريقيا، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وتضمن برنامج الملتقى، محاضرات تعريفية عن الهيئة وعلوم الفضاء، وعلوم الاستشعار عن بُعد، كما تم تنظيم زيارة للطلاب المُشاركين في المُلتقى لأكاديمية الواقع الافتراضى بالهيئة.

أهداف الملتقى

ويهدف المُلتقى إلى نشر وعي وثقافة تكنولوجيا الاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء للشباب في الدول الأعضاء، وتشجيع الطلاب على الإبداع والتقارب الفكري في مجال البحث العلمي والتكنولوجي، وتنمية المهارات وتبادل الخبرات والثقافات بين شباب دول شمال أفريقيا، وتقديم برنامج علمي ثقافي ترفيهي للطلاب في الإجازة الصيفية.

واستعرض الدكتور محمد بيومي زهران، رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء، نشاط الهيئة في مجال تنمية القدرات بجميع المراحل والفئات العمرية للدارسين والمُهتمين بمجال تطبيقات الاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء.

تعاون مثمر بين الجانبين

وأشاد الدكتور الهادي جاشوط، رئيس المركز الجهوي، بالجهود المبذولة من قبل الهيئة لاستضافة وتنظيم المُلتقى، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون المثمر بين الجانبين، كما تقدم الدكتور عبدالله جاد رئيس المجلس العلمي للمركز الجهي، بالشكر للقائمين على تنظيم المُلتقى ورحب بالطلاب المُشاركين من الدول الأعضاء.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة غادة عطا يوسف، نائب رئيس الهيئة لشؤون ريادة الأعمال وخدمة المجتمع ورئيس شعبة التدريب العلمي والدراسات المستمرة بالهيئة، عن سعادتها بالتعاون بين الجانبين، مؤكدة تطلعها لتحقيق مزيد من التعاون المُثمر.