عضو بـ«الشعب الجمهوري»: ريادة الأعمال أهم ملف يطرحه الحزب في الحوار الوطني

قالت ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إنّ ريادة الأعمال أهم ملف يطرحه الحزب في الحوار الوطني، بالإضافة إلى المشكلات التي تواجه الشباب عند بداية «ستارت آب» حتى تكون لديهم قدرة أكبر على الإبداع.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحوار الوطني، على قناة «إكسترا نيوز»، من تقديم إنجي طاهر: «الشباب هو المستقبل والقوة الاقتصادية لمصر، وفي ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تبذل الدولة المصرية جهودا كبيرا من أجل دعم الشباب، ونعلم قيمتهم جيدا، ونريد دعمهم».

دعم الشباب من خلال القروض البنكية

وتابعت: «نعمل على دعم الشباب من خلال القروض البنكية وفوائد أقل، وربط القرض البنكي بالأرباح الشركة الجديدة وتسهيل الإجراءات، لأن هناك تداخل في إتمام إجراءات الشركات الجديدة، ونعمل على عدم تحميل المستثمر أعباء زائدة حتى يكون داعما لاقتصاد الدولة».

التدريب أهم سبل دعم الشباب

أشارت إلى أن التدريب أهم سبل دعم الشباب: «يمكن مساعدة الشباب من خلال متابعتهم ماليا، وبخلاف المؤشرات الربحية فإن القيمة المضافة الاقتصادية لهذه المشروعات أهم منها، ويمكن مساعدة الشباب من خلال محور التصدير، ما يمثل أهمية كبيرة للاقتصاد المصري، حتى يمكن للمنتج المصري المنافسة في الأسواق الخارجية».

أكدت أنّ الشباب جرى تمكينهم بصورة كبيرة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك في المجالس النيابية والوزارات، وتمّ تدريبهم في البرامج الرئاسية، مشددةً على أن القيادة السياسية مهتمة جدا بالشباب.