كيف تشاهد الحلقة 82 من مسلسل المؤسس عثمان؟.. الاتحاد مع «نيكولا»

أحداث مشوقة تسيطر على مسلسل المؤسس عثمان، الذي ينتظر الجمهور دائما عرض الحلقة الجديدة منه، ومع نهاية الحلقة السابقة على محاربة عثمان لـ نيكولا والانتصار عليه، ينتظر العديد من المشاهدين الحلقة 82 من مسلسل المؤسس عثمان، ومعرفة ما إذا سينجح القائد عثمان في إقناع نيكولا وكسبه لصفوفه لكي يحارب المغول والوزير علم شاه، ويخطو خطوة كبيرة لتأسيس الدولة العثمانية التي يحلم بها.

ومع نهاية الحلقة السابقة على أحداث مشوقة من مواجهة عثمان لنيكولا وعودة سيدات «الكايي» إلى مقر القبيلة مرة أخرى، ومحاولة غندوز شقيق عثمان خداع غيخاتو زعيم المغول والوقوف بجانب شقيقه، كثر البحث عن الحلقة 82 من مسلسل قيامة عثمان، لذا تستعرض «الوطن»، موعد عرض الحلقة الجديدة والقنوات الناقلة للمسلسل.

كيف تشاهد مسلسل المؤسس عثمان

تعرض الحلقة 82 من مسلسل المؤسس عثمان، غدا الأربعاء، وهو موعد عرض المسلسل كل أسبوع.

القنوات العارضة لمسلسل المؤسس عثمان

وتذيع قناة «ATV» التركية، مسلسل المؤسس عثمان يوم الأربعاء من كل أسبوع، وهي القناة الحاصلة على حقوق بث المسلسل التركي.

وهناك طرق أخرى لمشاهدة المسلسل التركي التاريخي، ويذاع المؤسس عثمان بن أرطغرل، على المنصة الإلكترونية «نوربلاي» مترجما إلى العربية.

وفيما يلي نعرض تردد القناة الناقلة لمسلسل قيامة عثمان.

تردد قناة ATV

التردد: 11682

الإستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 6/5

الجودة: HD

ويشارك في بطولة المسلسل التركي التاريخي الذي نجح في كسب جماهيرية وشعبية واسعة حول العالم، عدد من نجوم الدراما التركية، أبرزهم الممثل بوراك زجيفيت الذي يقوم بدور عثمان مؤسس الدولة العثمانية، وديدام بالشين، وراغب سافاش.

وفي السابق، كان مسلسل المؤسس عثمان يعرض عبر قناة «الفجر الجزائرية»، وقناة «اليرموك»، ولكن توقف البث لعدم موافقة الجهة المنتجة على بث المسلسل التركي.