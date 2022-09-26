تردد قناة uefa tv الجديد 2022 الناقلة لدوري الأمم الأوربية

يبحث الكثيرون من عشاق الساحرة المستديرة، من الراغبين في متابعة دوري الأمم الأوروبية، عن تردد قناة uefa tv الجديد 2022، على القمر الصناعي نايل سات، التي أعلنت عن نقل مباريات الدوري بشكل مجاني على مدار 24 ساعة.

وفي السطور التالية، نقدم في التقرير التالي تردد قناة uefa tv الجديد 2022 على الأقمار الصناعية المختلفة، وفق الموقع الرسمي للقناة والتي جاءت كالتالي:

تردد قناة UEFA TV على القمر الصناعي نايل سات

ويمكن ضبط تردد قناة ويفا تي في تردد قناة uefa tv عبر استخدام المعلومات الآتية:

التردد 11957

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 6\5

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة ويفا تي في UEFA TV على القمر الصناعي أموس

ويمكن متابعة القناة عبر القمر الصناعي أموس من خلال المعلومات الآتية:

التردد 11103

معامل الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 27500

القمر الصناعي: أموس

وتمتلك قناة ويفا تي في حقوق بث مباريات دوري الأمم الأوروبية، والتي طالبت متابعيها بتحديث الترددات لمتابعة المباريات المختلفة.

تردد قنوات الرياضية

وفضلا عن متابعة قناة ويفا تي في 2022، هناك العديد من القنوات الرياضية المجانية التي يمكن متابعتها عبر القمر الصناعي نايل سات وهي كالتالي:

تردد قناة الشارقة الرياضية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11012.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

التشفير: مفتوح.

تردد قناة أون تايم سبورت

يمكن ضبط تردد قناة أون تايم سبورت على نايل سات، من خلال المعلومات الآتية:

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11681.

- معامل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة ssc

- 11587 رأسي.

- معدل الترميز 12417.

معدل الشفرة 27500.

معدل تصحيح الخطاء 5/6

تردد قناة أبو ظبي

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11372.

استقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500

تردد قناة أبو ظبي الرياضية extra

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12330.

استقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.