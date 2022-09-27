بحث صرف الدعم الاستثنائي لمقدمي تظلمات التموين بداية أكتوبر بأثر رجعي

قال مصدر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنَّ الوزارة تجري حاليًا البت في تظلمات التموين التي تقدم بها أصحاب معاش تكافل وكرامة للحصول على زيادة الدعم الاستثنائي والمحدد مدته بـ6 أشهر بقيمة 100 جنيه شهريا، موضحا أنه حال قبول التظلم المقدم من صاحب المعاش سيتم إدراج زيادة التموين الجديدة لهم كمستحقين لزيادة الدعم الذي وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي ونفذه مجلس الوزراء لتوفير الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.

احتمالية إدراج زيادة التموين لأصحاب تظلمات التموين بأثر رجعي

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أنَّه من الوارد أن يتمّ إدراج زيادة التموين الجديدة لأصحاب تظلمات التموين المقبولين بأثر رجعي شهرًا إضافيًا باعتبارهم لم يصرفوا زيادة الدعم عن شهر سبتمبر الذي بدأ صرف فيه الزيادة الاستثنائية بالتزامن مع صرف مقررات التموين الشهرية، مشيرًا إلى أنَّ مديريات التموين على مستوى المحافظات لا تزال تستقبل التظلمات من قبل أصحاب معاش تكافل وكرامة الذين لم تأت لهم رسالة استحقاق الدعم الشهري الاستثنائي من أجل صرف الدعم للمستحقين فقط من الأسر الأكثر استحقاقا والأولى بالرعاية.

استعدادات ضخ السلع لصرف تموين أكتوبر 2022

فيما تستعد وزارة التموين حاليًا لصرف تموين شهر أكتوبر 2022 الذي يتزامن صرفه يوم السبت المقبل الأول من أكتوبر لحاملي البطاقات التموينية المستحقين للتموين والبالغ عددهم 64 مليون مواطن، فضلًا عن صرف الزيادة الاستثنائية للدعم للشهر الثاني على التوالي للمستحقين والبالغ عددهم 9 ملايين و100 ألف أسرة بناء على الحصر الحكومي للأسر الأولى بالرعاية، إذ تصرف كل أسرة منهم 100 جنيه شهريًا لمدة 6 أشهر في صورة سلع تموينية من منافذ بقالي التموين والبالغ عددهم 40 ألف منفذ تمويني على مستوى الجمهورية.