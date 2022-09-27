«التموين»: المخزون الاستراتيجي من كل السلع الأساسية متوفر وآمن

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على توافر مخزون استراتيجي كافٍ من السلع الغذائية الأساسية، خاصة القمح والزيت والسكر والأرز واللحوم، موضحة أن المخزون الاستراتيجي من السلع يكفى لمدة تزيد عن 6 أشهر.

ونوهت وزارة التموين، في تقرير لها عن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع، أن المخزون الاستراتيجي من سلعة القمح يكفي لمدة تزيد عن 6 أشهر، وذلك بسبب عمليات توريد القمح لموسم الحصاد المنقضي والذي تسلمت الوزارة خلاله من المزارعين على مستوى الجمهورية كميات بلغت 4 ملايين طن من القمح.

حجم الاحتياطى من الأرز

فيما يبلغ حجم الاحتياطي من سلعة الأرز لمدة تزيد عن 3 أشهر، وتترقب الوزارة زيادة حجم المخزون نظرا لعمليات توريد الأرز في موسم الحصاد الحالي والذي بدأ أواخر شهر أغسطس الماضي وينتهي منتصف شهر ديسمبر المقبل، بناء على آليات حددتها وزارة التموين لضمان استمرار وانتظام عمليات التوريد من المزارعين، جاء على رأسها ضرورة تسليم واحد طن أرز شعير من كل فدان مزروع، بما يعادل 25% من إجمالي انتاجا الفدان الذي ينتج حوالي 4 طن أرز شعير.

مخزون اللحوم يكفى 6 شهور

فيما أكدت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، توافر اللحوم بكافة أنواعها في مخازن الشركة، إذ يكفي المخزون من اللحوم مدة 6 أشهر، فضلا عن تكثيف ضخ السلع الأساسية لفروع المجمعات الاستهلاكية من أجل توفير احتياجات المواطنين من السلع الحرة التي تضخها الوزارة بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في السوق المحلي بنسبة 25%.

فيما تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية حاليا لبدء صرف مقررات شهر أكتوبر 2022 لحاملي البطاقات التموينية بداية من يوم السبت بالتزامن مع صرف مستحقات الدعم الاستثنائي للشهر الثاني للمستحقين للدعم والبالغ عددهما 9 ملايين و100 ألف هم الأكثر استحقاقا للدعم.