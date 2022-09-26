«التموين»: جاهزية 40 ألف منفذ لصرف مقررات دعم أكتوبر 2022

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، جاهزية المنافذ على مستوى الجمهورية البالغ عددها 40 ألف منفذ تمويني، لصرف مقررات السلع التموينية لحاملي البطاقات عن شهر أكتوبر 2022.

بدء ضخ السلع التموينية من مخازن الجملة لمنافذ البقالين

ونوهت «التموين» إلى بدء ضخ السلع من مخازن الجملة البالغ عددها 1500 مخزن جملة على مستوى الجمهورية لمنافذ البقالين، وفروع مشروع جمعيتي لمستحقي الدعم.

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أنه بداية من السبت يبدأ مستحقي الدعم الاستثنائي من أصحاب بطاقات التموين، ومعاش «تكافل وكرامة»، في صرف الدعم الاستثنائي البالغ قيمته 100 جنيه شهريا لمدة 6 أشهر، ضمن الدعم الذي أقره مجلس الوزراء للمواطنين الأكثر استحقاقًا البالغ عددهم 9 ملايين و100 ألف شخص هم الأولى بالرعاية.

أسعار السلع التموينية عن شهر أكتوبر 2022

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 10.5 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 23 جنيهًا.

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 10.50 جنيهات.

4- مكرونة 800 جم بسعر 10.5 جنيه.

5- مكرونة 400 جم بسعر 5.25 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 11 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 7.50 جنيه.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 11 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 24 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 3 جنيهات.

11- صلصة 300 جم بسعر 4.75 جنيه.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 12 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7 جنيهات.

15- جبنة تتراباك 500 جم بسعر 13 جنيهًا.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 17.50 جنيه.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 10.50 جنيه.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 2.25 جنيه.

19- صابون تواليت 125جم بسعر 5.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 20 جنيهًا.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 4.25 جنيه.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر جنيه واحد.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم 2 جنيه.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم 2 جنيه.

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه واحد.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2 جنيه.

27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 2 جنيه.