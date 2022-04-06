توزيع 400 شنطة رمضانية ولحوم احتفالاً بعودة أهالي قرى الشيخ زويد

قام حزب «مستقبل وطن» في شمال سيناء، بذبح عجل تم توزيع لحومه على العائدين من أهالي قرى غرب مدينة الشيخ زويد، اليوم الأربعاء، وذلك احتفالاً بالعودة إلى بيوتهم وأراضيهم، بعد افتتاح «تجمع أبو يوسف»، بقرية «الغراء»، غرب مدينة الشيخ زويد

توزيع 400 شنطة مواد غذائية لأهالي قرى غرب الشيخ زويد

وقال يسري جاسر، الأمين العام لحزب «مستقبل وطن» بمدينة العريش، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن الحزب شارك فرحة عودة أهالي قرية «الغراء» غرب الشيخ زويد، بذبح عجل أمام مسجد «تجمع أبو يوسف»، ليتم توزيعه على أهالي التجمعات السكنية بالقرية، مشاركة وتهنئة بالعودة، وذلك بخلاف توزيع 400 شنطة مواد غذائية على أهالي القرى العائدة.

وأضاف «جاسر» أنه تم التنسيق أيضاً مع اتحاد رجال الأعمال، الذي قام بترميم 19 منزلاً ومسجد ودار ضيافة بتجمع أبو يوسف، على ذبح عجل آخر، لتوزيعه على أهالي التجمعات السكنية بقرى غرب الشيخ زويد.

اتحاد رجال الأعمال بسيناء يتكفل بترميم بيوت الأهالي

وأكد كريم صالح سلام، أحد شباب رجال الأعمال بمدينة العريش، أن عدداً من رجال الأعمال سوف يقومون بعملية ترميم لبعض البيوت، بالتنسيق مع مجلس مدينة الشيخ زويد وديوان عام المحافظة، ومشاركة الحكومة في إعادة الإعمار، والعمل على عودة الاستقرار بإشراف حكومي.

افتتاح «تجمع أبو يوسف» غرب الشيخ زويد

وكان اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، قد افتتح في وقت سابق أمس الثلاثاء، «تجمع أبو يوسف»، بعد قيام اتحاد رجال الأعمال من شباب العريش بترميم 19 منزلاً ومسجد ودار ضيافة بقرية «الغراء»، غرب الشيخ زويد.

وأثنى المحافظ، خلال كلمته، على شباب رجال الأعمال وما قدموه من جهد، واصفاً إياهم بأنهم «فتية آمنوا بربهم فزدناهم هدى»، على حد قوله، في المؤتمر الذى عقد أمس بمناسبة افتتاح التجمع السكني بعد تطويره.