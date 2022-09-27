خبير يوضح مصير الموظفين حال حصولهم على تقييم «ضعيف».. ومتى تخصم الـ50%

وضع قانون الخدمة المدنية، ضوابط لتنظيم العمل في المؤسسات وضبط العلاقة بين الموظف ورب العمل، حتى يؤدي كل شخص واجباته، ويحصل كل طرف على حقه.

الكفاءة معيار أساسي لاستمرار الموظف في عمله

وقال محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، لـ«الوطن»، إن قانون الخدمة المدنية وضع الكفاءة كمعيار أساسي لتقييم الموظف، متابعا بأن التقارير التي تقدم عن الموظف والرتبة التي حصل عليها، تحدد بقاءه في وظيفته أو خصم نسبة من الأجر المكمل.

وأكد الخبير القانوني، أن المادة (27) من قانون الخدمة المدنية نصت على أنه يعرض أمر الموظف الذي يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة «ضعيف» على لجنة الموار البشرية، وبناء عليه يتم نقله إلى وظيفة أخرى ملائمة في نفس مستوى وظيفته لمدة سنة.

خصم 50% من الأجر المكمل

وأكمل: إذا تبين للجنة الموارد البشرية بعد انقضاء المدة المشار إليها، أنه غير صالح للعمل في الوظيفة بطريقة مرضية، تقترح خصم 50% من الأجر المكمل لمدة 6 أشهر.

وأضاف: يحق للجنة إنهاء خدمته لعدم الصلاحية للوظيفة مع حفظ حقوقه التأمينية، وذلك في حال حدوث أي من الحالات السابق ذكرها، ونص القانون على ذلك للحفاظ على معيار كفاءة الموظف في وظيفته، وفي جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد.