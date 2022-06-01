اتفاقية تعاون بين جامعة «اسلسكا» و«بصيرة» لدعم ذوي الاحتياجات البصرية

وقعت جامعة «اسلسكا مصر الدولية»، اتفاقية تعاون مع جمعية «بصيرة»، بهدف مساعدة ذوي الاحتياجات البصرية، وتأهيل العاملين في مجال رعاية للمكفوفين وضعاف البصر لزيادة فرصهم في الحصول على التعليم الجيد.

ووقع الاتفاقية كلا من الدكتور على المليجي رئيس مجلس أمناء جامعة اسلسكا الدولية، والدكتورة دعاء مبروك المدير التنفيذي لمؤسسة بصيرة، بحضور الدكتورة نادية العارف رئيس جامعة اسلسكا مصر، والدكتور حسام رشاد مدير جودة البرامج باسلسكا، والدكتور أحمد طاهر نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة بصيرة.

مساندة ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة

وقال الدكتور على المليجي، إنّ الجامعة أطلقت مبادرة اسلسكا مع بصيرة من أجل مساندة ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال مبادرة دبلومة إدارة الأعمال، التي تقدم للعاملين في هذا المجال، مؤكدا أن المبادرة لن تتوقف عند الدبلومة فقط، بل ستكون هناك العديد من المنح الجزئية والكلية في الفترة القادمة تقدمها اسلسكا وبصيرة تشمل مختلف البرامج بالجامعة.

تأهيل الكوادر العلمية المدربة والمؤهلة

وأكدت الدكتور نادية العارف رئيس الجامعة، أهمية الدور الذي تقوم به الجامعة في مجال تصميم وتقديم برامج أكاديمية مبتكرة بهدف تأهيل الكوادر العلمية المدربة والمؤهلة على أسس علمية والقادرة على التعامل مع القطاعات المختلفة من ذوي الاحتياجات البصرية خاصة في ظل وجود ندرة ملموسة في الكوادر المؤهلة للعمل في هذا المجال سواء داخل مصر أو في المنطقة العربية.

وقال الدكتور حسام رشاد، أن التوقيع يقتضي العمل بالمنحة بدءا من سبتمبر المقبل، مضيفا أن شروط القبول هي الشهادة الجامعية واجتياز اختباريّ اللغة الانجليزية والمقابلة الشخصية.

وتأسست جامعة «اسلسكا»، في عام 1949 بفرنسا، ولديها 5 فروع رئيسية في المواقع الأكثر تأثيرا في العالم، وتم تخريج أكثر من 18,000 طالب حتى اليوم من جميع أنحاء العالم، كما أسست أول مكتب لها في أفريقيا والشرق الأوسط عام 1997 بمصر، وبدأت مجهودات جامعة اسلسكا بتدريب موظفي الجهاز الإداري للدولة منذ عام 2015، وتم تتويج تلك المجهودات بعد صدور قرار السيد رئيس الجمهورية في 2018 بالموافقة على بروتوكول إنشاء جامعة «اسلسكا مصر»، الموقع بين وزارة التعليم العالي في جمهورية مصر العربية والمدرسة العليا للعلوم التجارية التطبيقية «اسلسكا ــ فرنسا»، لتسهم الجامعة في تعظيم الاستفادة من الثروة البشرية الهائلة التي حبا الله بها مصر في مجتمع تمثل فئة الشباب فيه ما يزيد عن 60%، من خلال تعزيز وبناء القدرات وتوفير الكوادر المدربة القادرة على المنافسة والتعامل مع تكنولوجيا العصر، والقادرة كذلك على المساهمة بفاعلية في تنفيذ برامج ومشروعات التنمية المستدامة في مصر خلال الفترة المقبلة.