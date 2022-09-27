القنوات الناقلة لمباراة تونس والبرازيل الودية قبل تصفيات أمم إفريقيا

يقام مساء اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر الجاري عدد من المباريات الودية بين المنتخبات المختلفة قبل التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، وتعرض اللقاءات عبر عدد من الترددات ومنها القنوات الناقلة لمباراة تونس والبرازيل.

القنوات الناقلة لمباراة تونس والبرازيل

ويلتقي في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية الجمهور من خلال القنوات الناقلة لمباراة تونس والبرازيل على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس، إذ يعرض اللقاء عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت BeinSports الناقل الرسمي لأمم إفريقيا 2022.

تردد قنوات بي إن سبورت الناقلة لمباراة تونس والبرازيل

وتقدم مجموعة قنوات بي إن سبورت برامجها ولقاءاتها الودية وغيرها من خلال 3 ترددات وهي:

تردد قناة بي إن سبورت الأولى المفتوحة

- تردد القناة: 11013.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل التصحيح: 3/4.

- القمر الصناعي: نايل سات.

- الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة بي إن سبورت الثانية المفتوحة

- التردد: 11054.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- القمر الصناعي: نايل سات.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة بي إن سبورت الثالثة المفتوحة

- التردد: 12245.

- الاستقطاب: رأسي.

- معدل الترميز: 27500 .

- القمر الصناعي: عرب سات.

- معامل تصحيح الخطأ3/4.

فرص منتخبي نسور قرطاج والسيليساو

ويخوض نسور قرطاج اختبار كبير أمام البرازيل على ملعب الأمراء مساء اليوم الثلاثاء، بعد أن فاز وديا في فرنسا على منتخب جزر القمر بهدف واحد دون مقابل، أما البرازيل فهي الأخرى فازت على منتخب غانا بثلاثة أهداف نظيفة دون أي رد من منتخب النجوم السوداء.