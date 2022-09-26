تراجع سعر طن الحديد اليوم الاثنين 26 سبتمبر 2022، في الأسواق المحلية، مقارنة بأسعارها أمس، حيث سجل سعر طن الحديد الاستثماري نحو 17906 جنيهات، مقابل 17830 جنيهًا أمس، بينما تراجع سعر طن الأسمنت الرمادي بنحو 10 جنيهات، ليسجل اليوم 1454 جنيهًا و78 قرشا، وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

وفيما يلي، نقدم بالتفاصيل سعر طن الحديد والأسمنت اليوم في الأسواق المحلية، وفق نشرة الأسعار التي تصدرها شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية.

سعر طن الحديد اليوم

وجاء سعر طن الحديد اليوم في الأسواق، تسليم المصنع للشركات المختلفة، ووفق الغرفة التجارية كالتالي:

- سعر حديد المصريين اليوم 17500 جنيه للطن.

- حديد عز اليوم 17750 جنيها للطن.

- حديد عطية اليوم 15750 جنيها للطن.

- حديد الجيوشي للصلب سجل 17300 جنيه للطن.

- حديد العشري بسعر 16 ألف جنيه.

- حديد المعادي بسعر 15900 جنيه.

- شركة مصر ستيل اليوم 15900 جنيه للطن.

- حديد الداخيلة بسعر 17750 جنيها.

- شركة المراكبي سعر الطن 15750 جنيها.

- حديد بشاي اليوم 17600 جنيه للطن.

- حديد العتال بسعر 17400 جنيه.

سعر الأسمنت اليوم

أما سعر طن الأسمنت، فقد استقر في السوق المحلي، لتسجل متوسط الأسعار كالآتي:

- الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف «العسكري بني سويف» 1390 جنيها.

- مصر للأسمنت قنا «المسلة» 1390 جنيها.

- الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف «السهم» 1395 جنيها.

- أسمنت حلوان بسعر 1460 جنيها.

- أسمنت وادي النيل بسعر 1400 جنيه.

- الشركة العربية للأسمنت «المسلح» بسعر 1470 جنيها للطن.

- الشركة العربية للأسمنت «النصر» بسعر 1430 جنيها.

-لافارج للأسمنت «المخصوص» سجل سعر الطن 1440 جنيها.

- أما في شركة السويدي، فسجل سعر الطن 1500 جنيه.