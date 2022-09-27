تسليم 16 جهازا تعويضيا للمرضى غير القادرين في قنا

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بقنا تسليم 16 جهازا تعويضيا وطرفا صناعيا للمرضى غير القادرين بمدن ومراكز محافظة قنا، خلال سبتمبر الجاري، بالتعاون مع أكبر المراكز الطبية المتخصصة في مجال الأجهزة التعويضية، في إطار توفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجا للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم.

تسليم أطراف صناعية

وأكد حسن عثمان، وكيل مديرية التضامن بقنا، أن تسليم 16 طرفا صناعيا جاء ضمن مشروع تنموي للارتقاء بقدرات الفرد المعاق من كل نواحي الحياة، حتى يصبح شخصاً سوياً مثل الآخرين في مجال عمله وعلاقاته الاجتماعية، ولرفع الروح المعنوية وتحمل المسؤولية دون أن يكون عبئًا على الآخرين.

وأوضح وكليل تضامن قنا أن كل هذه الجهود تأتي متواكبة مع ما تقدمه مبادرة «حياة كريمة» من خدمات إنسانية جليلة لأبناء محافظة قنا، وتقديم كل أوجه الرعاية المختلفة بالتعاون مع المجتمع المدني الذي أثبت أنه الركيزة الأساسية للتنمية والنماء.

دعم الأسر الأولى بالرعاية

من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن المرضى غير القادرين من مختلف مراكز وقرى ونجوع قنا، وتم تسليمهم الأجهزة التعويضية بعد إجراء أبحاث ميدانية عليهم للتأكد من أحقيتهم، وبما يتفق مع شروط الجمعية على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء المحافظات المختلفة.

وأضاف أن الدعم جاء بهدف رفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية على مستوى قرى ومراكز المحافظة، وجرى تحديد هذه الحالات وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي لتحديد الحالات المستحقة.