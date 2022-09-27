فوج هولندي يحتفل بيوم السياحة العالمي في الوادي الجديد

احتفل، صباح اليوم الثلاثاء، عدد من السياح الهولندين بيوم السياحة العالمي خلال زيارتهم لمحافظة الوادي الجديد، وذلك بمقر مكتب الهيئة المصرية لتنشيط السياحة بمدينة الخارجة.

فوج هولندي في الوادي الجديد

وقال، محسن عبدالمنعم، مدير الهيئة المصرية لتنشيط السياحة بمحافظة الوادي الجديد، إنه في اليوم العالمي للسياحة استقبل المكتب فوجًا هولندي، عددهم 11 شخصا، للاحتفال باليوم العالمي للسياحة بشكل مختلف عن كل عام، حيث تم إعداد برنامج سياحي وترفيهي للفوج للاستمتاع بزيارة المعالم السياحية والأثرية في المحافظة.

استمتاع السياح بوقت الغروب في الصحراء

وأضاف، مدير الهيئة المصرية لتنشيط السياحة في الوادي الجديد، أن الجولة الترفيهية للفوج تضمنت زيارة الكثبان الرملية، والاستمتاع بأجواء الغروب في مدينة الخارجة، وتناول الطعام في أحد المطاعم الشعبية، بالاضافة الى زيارة مقابر البجوات ومعبد هيبس وزيارة متحف آثار الخارجة.

وشدد مدير الهيئة المصرية لتنشيط السياحة بالوادي الجديد، على أن الفوج سعيد جدًا بزيارته الأولى لمحافظة الوادي الجديد، والذي تصادف وجودهم في يوم السياحة العالمي، تحت شعار «العودة للتفكير في السياحة»، لفتح آفاق جديدة للسياحة بطرق مختلف أكثر جذباً للسائحين لتنمية الاقتصاد المصري.

هولندية: الخارجة أجمل المناطق في مصر

وقالت، «كتاجينا» هولندية الجنسية: «من وقت لآخر كنت أسافر إلى مصر، وهذه كانت أول زيارة للخارجة، على الرغم من زيارتي لـ33 دولة، ولكني وجدتها من أجمل المناطق التي زرتها في مصر، وهذا اليوم مميز لأنه يوم السياحة العالمي، وأقضي وقتا جميلا.