امتد لـ1000متر.. موكب جنازة مهيب لواعظ بالأزهر توفى في حادث بقنا

شيع الآلاف من أهالي قنا، جثمان الشيخ عبدالله عبدالكريم حباشي، واعظ في الأزهر الشريف، إلى مثواه الأخير في مقابر العائلة في دائرة المركز، وسط حالة من الحزن الشديد على فراقه، لما يتمتع به من سمعة طيبة، نظرا لمعاملته الجميلة مع الجميع، إذ كان خبر رحيله في حادث صدمة كبيرة ظهرت على وجوههم.

موكب الجنازة امتد لـ كيلومتر، يتقدمه جثمان شيخ بالأزهر الشريف، والجميع يردد: «لا إله إلا الله .. في جنة الخلد يا شيخ عبدالله».

حزن في مركز الوقف لفراق الشيخ عبدالله

قال حمام علي عمر، من أبناء مركز الوقف، إن جميع أهالي مركز الوقف، أصابهم الحزن على فراق العلامة الدينية الشيخ عبدالله حباشي واعظ الأزهر الشريف في حادث سير، والذي كان يتمتع بسيرة طيبة بين الجميع، وأن خبر وفاته كان مثل الصاعقة على قلوب الجميع، على حد تعبيره.

وأضاف أن الشيخ عبدالله كان خطيبا مفوها، ولديه قبول لدى الجميع، وتمتع بمكانة كبيرة وسط أهل الوقف، إذ كان مصلحا خالصا لوجه الله.

وقال محمد علي، أحد أقارب الفقيد، إن الشيخ كان في طريقه إلى عمله في مركز الوقف، مستقل «موتوسيكل» يملكه ولكن صدمته سيارة، توفى على أثرها، مضيفا: «نحتسبه شهيدا عند الله».

تفاصيل حادث الوفاة

وكان اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، تلقى من غرفة عمليات محافظة قنا إخطارًا يفيد بوقوع حادث أسفر عن مصرع الشيخ، عبدالله حباشي، 36 عامًا، واعظ في الأزهر الشريف، إثر اصطدام سيارة له، أمس الاثنين، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى، والتحفظ على السيارة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق.

السيرة الذاتية لـ واعظ الأزهر الشريف

عبدالله عبدالكريم حباشي، من مواليد يناير 1991، مدينة الوقف، درس في معهد الوقف الإعدادي الوقف بنين، بالثانوية الأزهرية، ليلتحق بكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر، عمل واعظ عام بالأزهر الشريف، وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف بمركز الوقف، وواعظ عام وعضو لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، ومنذ فترة قليلة جرى اختياره كمحفظ في الرواق الأزهري بالوقف.