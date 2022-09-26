مصرع واعظ أزهري صدمته سيارة ميكروباص في قنا.. كان يقود دراجة نارية

لقي موظف مصرعه، اليوم الاثنين، بعدما صدمته سيارة ميكروباص على طريق «قنا - نجع حمادي» الزراعي، أمام قرية المراشدة التابعة لمركز الوقف.

بلاغ بالواقعة

وتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات، يفيد ورود بلاغ من هيئة الإسعاف، بوقوع حادث أسفر عن مصرع موظف بالأوقاف بعدما صدمته سيارة ميكروباص في قرية المراشدة بمركز الوقف.

وبحسب بيان مرفق إسعاف قنا، تبين مصرع عبدالله حباشي محمد، 36 عاما، واعظ في الأزهر وخطيب بالأوقاف، بعد أن صدمته سيارة ميكروباص أثناء قيادته الموتوسيكل الخاص به، بقرية المراشدة.

نقل الجثة إلى المشرحة

وعلى الفور نُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى مركز الوقف، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وفي وقت سابق، شهدت قرية في مركز قوص انقلاب سيارة «بيجو»، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.