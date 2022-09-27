أول رئيس وزراء تشيعه اليابان منذ 55 عاما.. من هو «شينزو آبي»؟

علاقة وطيدة ربطت بين رئيس وزراء اليابان الراحل، شينزو آبي، ومصر خلال فترة توليه مقاليد الأمور في بلاده، دفعت الرئيس عبدالفتاح السيسي لإصدار قرار بإطلاق اسمه في سبتمبر من عام 2020، على محور مروري جديد بشرق القاهرة.

وكان الرئيس السيسي، أعرب في تغريدة سابقة له عبر حسابه الشخصي بموقع «تويتر»، عن امتنانه لجهود رئيس الوزراء الياباني الراحل في تعزيز العلاقات بين البلدين، بعدما أعلن «آبي» تقدمه باستقالته من منصبه، بسبب ظروف صحية.

وكتب السيسي، حينها متحدثا عن «آبي»: «رجل دولة وطني قدم لبلاده الكثير وصديقاً وشريكاً داعماً لمصر، وله إسهامات عظيمة في تعزيز مسيرة علاقات التعاون المتميزة والصداقة الممتدة بين مصر واليابان».

في هذا الصدد، ترصد «الوطن»، أبرز المعلومات عن رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي:

معلومات عن شينزو آبي

- وُلد شينزو آبي في عائلة سياسية بارزة.

- شغل منصب رئيس وزراء اليابان، ورئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي، من عام 2006 إلى 2007، ومرة أخرى من 2012 إلى 2020.

- كان زعيمًا للمعارضة في عام 2012.

- يعد «آبي» رئيس الوزراء الأطول خدمة في تاريخ اليابان.

- استقال من منصبه على خلفية ظروف صحية ألمّت به.

- اغتيل السياسي في يوليو الماضي برصاصتين من مسدس محلي الصنع، ليفارق الحياة عن عمر 67 عامًا.

ورغم حالة الحزن العارمة التي عبّر عنها اليابانيون بعد اغتيال «آبي»، وإدراك العديد من مواطنيه أنه منح اليابان شعوراً بالاستقرار والأمن، إلاّ أنّ الإعلان عن جنازته الرسمية سببت حالة من الجدل.

وأظهرت استطلاعات الرأي، أن نحو 60٪ يعارضون جنازة آبي، لأسباب أقلها أن المراسم تقدر تكلفتها بـ11.4 مليون دولار.

أول جنازة رسمية لرئيس وزراء سابق في اليابان منذ 55 عاما

وكرمت اليابان، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، في أول جنازة رسمية لرئيس وزراء سابق منذ 55 عاماً، في مراسم مثيرة للجدل كما كان في حياته.

وتضمن الوداع، نثر الورود والصلوات وإطلاق 19 طلقة لتحيته، وتسعى السلطات إلى تجنّب أي قصور أمني، على غرار ما جرى في حادث اغتيال «آبي» في شهر يوليو الماضي.