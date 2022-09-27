الداخلية تضبط 1700 قضية تموينية.. منها 53 طن دقيق مدعم بالسوق السوداء

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط 1685 قضية تموينية.

12 ألف عبوة سجائر

وتضمنت القضايا حجب سلع استراتيجية بمضبوطات 12 ألف عبوة سجائر، و464 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات (47.546 طن دقيق وخل وسكر وأرز وسمسم ونشا وسوداني وعسل وأعلاف وأسمدة، و1080 عبوة معجون طماطم، و8400 قطعة أدوات منزلية، و17678 عبوة سجائر)، فضلا ع عن ضبط 2,22 طن مقطعات دواجن فاسدة.

36 قضية استيلاء على السلع المدعومة

كما تمّ ضبط 36 قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها سكر وأسطوانات غاز، إلى جانب ضبط مدير مخبز بلدي في القليوبية لتصرفه في قدرها 53.409 طن دقيق مدعم بالبيع في السوق السوداء.

ضبط سيارة بالقليوبية، محملة بـ8.55 طن دقيق مدعم قبل طرحه في السوق السوداء، وضبط مالك مخبز بلدي بالجيزة بحوزته 280 بطاقة تموينية ذكية مخصصة للمواطنين بتجميعها للاستيلاء على الدعم المقرر لها وتحقيق أرباح غير مشروعة.