واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط 1631 قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب السجائر والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركيا مجهولة المصدر، عن ضبط 38 قضية بإجمالي مضبوطات بلغت 24045 عبوة سجائر مختلفة الأنواع، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.