ضبط 1712 قضية تموينية خلال 24 ساعة.. حجب سلع وتلاعب بالأسعار

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، والتي أسفرت عن ضبط 1712 قضية تموينية متنوعة.

485 قضية بيع بأزيد من السعر

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين، من ضبط عدد 485 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية ومواد البناء، فضلاً عن 719 قضية فى مجال مخالفات المخابز، و27 قضية استيلاء على السلع المدعومة.

ضبط 12470 طنا من السلع الغذائية

نجحت الحملات في ضبط 12470 طنا من «زيت طعام – سكر حر – أرز أبيض»، لعدم الإعلان عن أسعارها، بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، لتحقيق أرباح غير مشروعة بمحافظة الجيزة،

وضبطت 46500 لتر مواد بترولية بمحافظة القاهرة فضلاً ضبط 20 طن أسمنت، معبأ داخل شكائر، لعدم الإعلان عن أسعاره بقصد بيعها بأزيد من السعر في محافظة المنوفية.

ضبط لحوم مجهولة المصدر

أسفرت الجهود عن ضبط 4 أطنان لحوم مجمدة، بدون بيانات، مجهولة المصدر، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى بمحافظة القاهرة.

وتواصلت الحملات، حتى نجحت في ضبط 3100 طنا، مقطعات دواجن، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى بمحافظة القاهرة، وضبط 1825 طنا مصنعات لحوم، يشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمى بمحافظة الإسكندرية، و15825 طنا أرز شعير، بدون مستندات تم تجميعها للاتجار بها فى السوق السوداء بمحافظة البحيرة، فضلاً عن ضبط 3 أطنان أسمدة زراعية، معبأة داخل شكائر بدون بيانات مجهولة المصدر بمحافظة قنا.

42 قضية حجب سجائر

أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب السجائر، والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركيا «مجهولة المصدر»، عن ضبط 42 قضية بإجمالى مضبوطات بلغت 18834 عبوة سجائر مختلفة الأنواع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.