ضبط 1664 قضية تموينية.. و573 محضرا لمحلات خالفت قرار الغلق

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1664 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

ونفذت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملات تفتيشية مُكبرة لضبط المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، أسفرت جهودها ضبط 3 قضايا بنطاق محافظة القاهرة، بمضبوطات بلغت 288 طائر مذبوح ومجهز ومعد للتداول بدون بيانات ومجهولة المصدر – 984 زجاجة مياة غازية – 267 كيلو جرام لحوم - دواجن – سمن نباتي – أرز – مكرونة – آيس كريم.

وفي مجال التفتيش البيئي، جرى ضبط 2 قضيتين، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مستشفى خاص، مركز خاص للجراحة العامة بنطاق محافظة الجيزة، لوجود مخالفات أبرزها عدم مطابقة السجل البيئي للواقع، عدم مطابقة سجل المواد والمخلفات للواقع، عدم وجود ترخيص تداول المواد والمخلفات الخطرة، عدم ارتداء العاملين لمهمات الوقاية الشخصية، عدم فصل المخلفات الطبية من المنبع، عدم وجود سجلات تسليم وتسلم النفايات الطبية، عدم وجود تهوية بغرفة تخزين النفايات الخطرة، عدم وجود موافقة بيئية، عدم وجود سجل الحالة البيئية.

واضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، في مجال ضبط المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، عن ضبط 2753 قضية متنوعة، ضبط 13840 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وضبط 515 قضية في عدة مجالات أبرزها الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحري مدين لمصلحة الضرائب، وضبط 299 قضية متنوعة.

جهود قطاع أمن المنافذ خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن ضبط 6 قضايا، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، وضبط 4 قضايا، في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، وضبط 1680 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 46 قضية في مجال الأمن العام، وتنفيذ 265 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 5 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

تحرير 573 مخالفة لمحلات خالفت قرار الغلق خلال 24 ساعة

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير 573 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.