حملة للتبرع بالدم بمشاركة رجال الشرطة في مديرية أمن البحر الأحمر
كتب:
محمد بركات
01:16 م | الثلاثاء 27 سبتمبر 2022
رجال الشرطة يتبرعون بالدم
نظمت مديرية أمن البحر الأحمر بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية والجهات المختصة بتنظيم حملة للتبرع بالدم، شارك فيها عدد من رجال الشرطة من قوة المديرية، استمراراً للدور المجتمعي لأجهزة وزارة الداخلية من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية.
شكر وامتنان
وأعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وامتنانهم لجميع المتبرعين على هذا الدور الإنساني الذي يسهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.