رجال الشرطة يوزعون الهدايا على المواطنين في الشوارع احتفالًا بعيد الأضحى

شارك رجال الشرطة بوزارة الداخلية، المواطنين في احتفالات العيد بميادين وشوارع المحافظات، في كافة مديريات الأمن، ووزع رجال الشرطة الزهور والهدايا على المارة ومستقلي السيارات.

المبادرة تلقى استحسان المواطنين

ولاقت تلك المبادرة استحسان المواطنين لحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم الاحتفال بحلول عيد الأضحى المبارك، ووجهوا الشكر لرجال الشرطة على تلك المبادرة التي تسهم في تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين الشرطة والمواطنين في مختلف المناسبات.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة - في أحد محاورها - إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية ومشاركة المواطنين الاحتفال في مختلف المناسبات بما يُعمق أواصر الثقة وتعزيز الترابط بين رجال الشرطة والمواطنين.