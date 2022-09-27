سعر اليورو اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر في مصر

اختلفت أسعار اليورو في البنوك المصرية المختلفة اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر، وأعلنت البنوك سعر اليورو على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بكل بنك حسب آخر تحديث للأسعار.

وفي إطار الاهتمام الكبير للمواطنين بمتابعة أسعار العملات التقدية مقابل الجنيه المصري خاصة الدولار واليورو، نستعرض سعر اليورو في بنك مصر وبنك الإسكندرية والمصرف المتحد والبنك الأهلي وذلك على النحو التالي:

سعر اليورو اليوم الثلاثاء في مصر

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية 18.65 جنيها للشراء كما سجل 18.87 جنيها للبيع، وفي بنك مصر سجلت عملة اليورو 18.65 جنيها للشراء و18.87 جنيها للبيع، كما سجل اليورو في البنك الأهلي المصري أيضا سعر 18.65 جنيها للشراء و18.87 جنيها للبيع وذلك اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر فق الموقع الإلكتروني الرسمي لكل بنك.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي 18.67 جنيها للشراء و18.87 جنيها للبيع وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وفي بنك قناة السويس سجل اليورو سعر 18.63 جنيها للشراء و18.89 جنيها للبيع، اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر الحالي.

سعر اليورو في المصرف المتحد

وسجلت العملة الأوروبية في المصرف المتحد سعر 18.67 جنيها للشراء و18.89 جنيها للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول

وسجل سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول 18.66 جنيها للشراء و18.90 جنيها للبيع وفق آخر تحديث للموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

وسجل سعر اليورو في بنك الكويت الوطني 18.63 جنيها للشراء و18.86 جنيها للبيع حسب التحديث الأخير للموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في البنك المركزي

وسجلت العملة الأوروبية في البنك المركزي سعر 18.78 جنيها للشراء و18.86 جنيها للبيع.