سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 18-9-2022 في البنوك

تواصل البنوك المصرية والأجنبية العاملة في مصر، الإعلان بشكل يومي عن أسعار العملات المختلفة، ومنها سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم، وفق ما نشره الموقع الإلكتروني الرسمي لكل بنك، ويشهد سعر اليورو عمليات بحث كبيرة من المواطنين عبر المحركات المختلفة أبرزها «جوجل».

وتقدم «الوطن» ضمن الخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، سعر اليورو اليوم.

سعر اليورو بالجنيه المصري في البنوك المصرية

وبلغ سعر اليورو في البنوك المصرية ومنها البنك الأهلي، نحو 19.26 جنيه للشراء و19.45 جنيه لعمليات البيع، كما بلغ سعره في بنك الإسكندرية 19.26 جنيه للشراء و19.52 جنيه، كما سجل اليورو في بنك قناة السويس 19.26 جنيه للشراء و19.45 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول

وبلغ سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول نحو 19.29 جنيه للشراء و19.45 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في المصرف المتحد

وسجل اليورو مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد 19.28 جنيه للشراء و19.52 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وسجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية 19.28 جنيه للشراء و19.48 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر اليورو في البنك التجاري الدولي 19.30 جنيه للشراء و19.49 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي

وفي البنك المركزي المصري، سجّل اليورو مقابل الجنيه المصري سعر 19.32 جنيه للشراء و19.44 جنيه للبيع.