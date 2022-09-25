سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 25 سبتمبر 2022 في البنوك

تهتم البنوك المصرية والأجنبية العاملة في مصر، بإعلان أسعار العملات العربية والأجنبية المختلفة يوميًا، ومنها سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، إذ يبحث الكثيرون من المستثمرين والمهتمين بأخبار الاقتصاد والمال عن آخر ما وصلت إليه العملة الأوروبية اليوم.

ونقدم في التقرير التالي، سعر اليورو اليوم الأحد في مصر بالبنوك المختلفة، وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك الآتية:

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك

سجل سعر اليورو داخل بنك الإسكندرية، 18.80 جنيه للشراء و19.22 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي، نحو 18.78 جنيه للشراء و19.20 جنيه لعمليات البيع، كما سجل اليورو في منتصف التعاملات داخل بنك قناة السويس 18.77 جنيه للشراء و19.22 جنيه للبيع.

سجل سعر العملة الأوروبية الرسمية في بنك مصر نحو 19.07 جنيه للشراء و19.31 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، و18.81 جنيه للشراء و19.22 جنيه للبيع في المصرف المتحد.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

بلغ سعر اليورو في بنك cib اليوم الأحد، 19.18 جنيه للشراء و19.22 جنيه للبيع مقابل الجنيه المصري، فيما سجل في بنك قناة السويس 18.77 جنيه للشراء و19.22 جنيه للبيع.