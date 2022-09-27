عضو «اقتصادية الشيوخ»: اهتمام الرئيس بالاستثمار يدعم اقتصادنا أمام التحديات العالمية

أكد النائب حاتم المليجي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أهمية التوسع في إنشاء المشروعات الجديدة، بالتعاون مع القطاع الخاص لتحقيق العائد الاقتصادي المتكامل.

دعم ملف المشروعات المتوسطة والصغيرة

وقال المليجي، لـ«الوطن»، إن «توجيهات القيادة السياسية كانت واضحة بأهمية دعم القطاع الخاص وإزالة أية عقبات، تعترض طريق الاستثمار وفتح مجالات أوسع وأشمل للشركات الناشئة ودعم ملف المشروعات المتوسطة والصغيرة، لتوفير فرص عمل للشباب في جميع المحافظات ودعم التنمية».

وأشار إلى أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بدعم المستثمرين وقطاع الاستثمار في مصر لكونه أحد شرايين الدعم الاقتصادي، متابعا: تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم للحكومة ومحافظ البنك المؤكزي بشأن دعم ملف الاستثمار، سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة، لا سيما وأن هذا الملف سيسهم في دعم الاقتصاد المصري أمام التحديات العالمية الراهنة.

وشدد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، على أن الغرفة الثانية للبرلمان دائما ما تولي اهتماما بملف التعليم الفني، باعتباره جزء لا يتجزأ من دعم الاقتصاد الوطني.

ملف التعليم الفني يتصدر اهتمامات «اقتصادية الشيوخ»

وأكمل: في دور الانعقاد الثالث والذي لم يبق على بدايته سوى أيام، سنضع ملف التعليم الفني على رأس الاهتمامات، لتقييم التجربة الحالية والمساهمة في تطويرها، مؤكدا أهمية انعقاد المؤتمر الاقتصادي خلال الأيام المقبلة لدعم ملفي الاستثمار والصناعة.

ويشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ذكر خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية أن حجم استثمارات القطاع الخاص في مصر تصل لنحو 75%، حيث طالب بالاهتمام بملف التعليم الفني ودعا رجال الأعمال إلى توفير فرص عمل لطلاب المدارس الفنية.