حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 28-9-2022 عاطفيا ومهنيا

يتسم مولود برج الأسد، بأنه فضولي، لماح، شديد الملاحظة، كما أنه ذكي، يحب التعلم، مبهج، محب للحياة، شديد الكرم، ويحب المشاركة في الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية، ويواصل تقديم المساعدة لأسرته، كما أنه نشيط وسريع الحركة والأداء، ومن عيوب هذ البرج أنه شخص متردد لا يحب اتخاذ أي قرارت سريعة، ويعتمد عن من حوله فى اتخاذ القرارت المهمة في حياته.

وعن توقعات حظك اليوم لمواليد برج الاسد، التي تكشف عنها خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، عبر بوابة «الوطن» اليوم الأربعاء، ما يلي:

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

ينصحك الفلك اليوم موليد برج الأسد، بالتأني وعدم التباهي بإنجازاتك، ويجب عليك أن تعمل اليوم في صمت وخلف الستار، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الجوزاء.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك اليوم الأربعاء، بالحكمة فى الأقول والأفعال، وأيضا التروي والهدوء، بسبب وجود القمر بمنزلك الثاني عشر، وهذا سوف يجعلك تنظر للأمور بحكمة وتأمل، كما تنصحك الأفلاك بالعناية بصحتك ولا تتكلم كثيرًا عن حياتك الشخصية، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الأسد.