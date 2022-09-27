حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 27-9-2022 عاطفيا ومهنيا

يُعرف عن صاحب برج الحوت شخصيته الحساسة والمحبة لمساعدة الآخرين سواء معنويًا وماديًا إذا كان مقتدرًا، كما أنه من الشخصيات الكريمة المحبة للحياة برفاهية أو الرغد، ما يجعله عرضة للاستغلال طوال الوقت.

خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، كشفت في تصريحات خاصة لـ «الوطن» لمتابعي حركة الفلك والكوكب وتأثيرها على مواليد برج الحوت تفاصيل حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم، والتي جاءت كالتالي:

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

توضح خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج الحوت، أن حظك اليوم على الصعيد المهني يشترك الفلك للمرور من الأزمات التي تعاني منها هي أن تنتبه لحقوقك، حيث أن القمر في منزل المدخرات، والوقت قد يكون مناسب لتنمية إدخاراتك المالية.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

تضيف «فؤاد»، أن أصحاب هذا البرج على المستوى العاطفي، تظهر أنك تتمتع بشعبية كبيرة اليوم، وتتذكر التجارب السابقة والدروس المستفادة منها بشكل أوضح.

مميزات برج الحوت

على الرغم من أن مولود برج الحوت من الشخصيات الكسولة، والتي تفضل الراحة، إلا أنهم معرفون بذكائهم الشديد، وقدرتهم على الإبداع، ما يجعلهم ينجحون في المهن الحرة التي تتطلب الإبداع مثل الفن التشكيلي والتمثيل.