«القوى العاملة» توجّه بإنهاء إجراءات البوابة الجيومكانية لخدمة قطاعات الوزارة

وجّه حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، بسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة ببوابة الجيومكانية المعلوماتية، لخدمة قطاعات عمل الوزارة، وعملية اتخاذ القرارات، وصنع السياسات، وتوفير بيانات وأنشطة الوزارة، بما يخدم مجتمع العمل والمواطنين من مختلف فئات المجتمع، والبدء في عمليات التدريب ونقل الخبرات إلى كوادر الوزارة، من خلال التدريب التطبيقي على عمليات إدارة وتطوير شاشات ولوحات مؤشرات الأداء.

تعزيز أنظمة تكنولوجيا المعلومات

جاء ذلك خلال لقاء وزير القوى العاملة صباح اليوم، بمسؤولي البوابة الجيومكانية المعلوماتية، لمتابعة مؤشرات أداء وزارة القوى العاملة GIS، والاطلاع على العرض والبث التجريبي وآليات تجهيز البوابة تمهيدا لإطلاقها، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي WFP، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة والبرنامج، لتعزيز سبل تنفيذ الوزارة لاستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، لتعزيز الأنظمة الحالية لتكنولوجيا المعلومات، ونشر المعرفة لتوفير معلومات دقيقة وحديثة لجميع خدمات ومشروعات الوزارة، وتسهيل التخطيط وعرض وتحليل بيانات الوزارة على المستويات الإدارية المتعددة باستخدام أدوات ونظم المعلومات الجغرافية، وإتاحتها لمتخذي القرار.

واستعرضت منة الله أنور، وآية عمرو، من وحدة الشركات الحكومية والرقمنة ببرنامج الأغذية العالمي، بثا تجريبيا للبوابة الجيومكانية وأقسامها وأهم مؤشرات الأداء للإدارات الثلاثة على البوابة، واختصاصات كل إدارة والمكاتب التابعة، وأماكنها مقسمة وفقا للمحافظات، وإحصائيات ومؤشرات أداء كل مكتب فيما يخص الأداء، ومتابعة الشكاوي المقدمة من المواطنين وإجراءات بحثها في مجال السلامة والصحة المهنية.

أهداف البوابة الجيومكانية

وجاء في بيان صحفي عن الوزارة اليوم، أنّ البوابة الجيومكانية تهدف إلى التحول الرقمي، ودعم اتخاذ القرار، وبناء قاعدة بيانات جغرافية، وبناء تحليلات ومؤشرات أداء مكانية، والتكامل مع النظم المستخدمة حاليا بالوزارة، من خلال تعزيز القدرات المؤسسية والتدريب لوحدات الوزارة المختلفة، وفي مقدمتها وحدة المساواة بين الجنسين، والتمكين الاقتصادي للمرأة، والمجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، والمنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل، ومكاتب العمل بمختلف أنواعها، لدعم جهود الوزارة في مكافحة البطالة في المناطق الأكثر احتياجا من خلال برامج تنمية القدرات والمهارات، وتنفيذ برامج التدريب التفني والمهني ودعم سبل المعيشة ومشاركة القطاع الخاص وتحسين فرص العمل مع التركيز على التمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب.

يذكر أنّ المرحلة الأولى من عمل البوابة الجيومكانية تشمل العمل على 3 قطاعات، وهي السلامة والصحة المهنية، والتشغيل ومعلومات سوق العمل، والتدريب المهني لتوفير معلومات دقيقة ومؤشرات أداء للمفتشين العاملين، وتوزيع المنشآت ومستويات آداء المكاتب التابعة للوزارة المنتشرة في المحافظات، كما يستهدف بدء جلسات النقاش واختيار الإدارات المعنية للمرحلة الثانية.