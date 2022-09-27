محافظ المنوفية يوجه بصرف مساعدات عاجلة لسيدة كفيفة تعول ابنتين

التقى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، في مكتبه بالديوان العام للمحافظة، بمواطنة كفيفة تقيم بناحية مركز الباجور، ورحب بها واستمع إليها وإلى متطلباتها، حيث أنها تعول ابنتين إحداهما من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولا يوجد مصدر دخل ثابت لها ليعينها على تحمل أعباء المعيشة.

مساعدات مالية ومواد غذائية

وعلى الفور أمر المحافظ بصرف مساعدة مالية ولحوم ومواد غذائية لمساعدتها على توفير متطلباتها، مؤكدا حرصه على تقديم أوجه الدعم والرعاية الكاملة للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية من أبناء المحافظة، لتخفيف العبء عن كاهلهم بهدف توفير حياة كريمة وآمنة لهم، وذلك في ضوء تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية

وأكد محافظ المنوفية استمرار دعم المحافظة في توفير كافة أوجه الرعاية والاحتياجات والمتطلبات الضرورية اللازمة ومساندة الأسر الأولى بالرعاية، مشيدا بالدور الرائد الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في دعم الدولة للتخفيف عن المواطنين.

من جانبها أعربت السيدة عن سعادتها بلقاء المحافظ، وحرصه على مساعدتها وتقديم الدعم لها ولأسرتها.