خطوات التسجيل في فرص التدريب المهني بألمانيا.. التسجيل ينتهي 8 أكتوبر

في إطار سعي وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لتوفير كل احتياجات المصريين داخل وخارج مصر، أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، فتح باب التسجيل لعدد من فرص التدريب المهني بألمانيا، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ» في مصر، ووكالة التوظيف الفيدرالية الألمانية «BA».

يبدأ التسجيل بداية من اليوم الثلاثاء الموافق 27 سبتمبر وحتى 8 أكتوبر المقبل، وذلك في مجالات الخبازة، الكهرباء، الإلكترونيات، المعادن بالإضافة إلى مجال الفندقة والضيافة، على أن يتم عقد مقابلات شخصية مع المرشحين المدرجين فى القائمة المختصرة من خلال ممثلين من وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بجانب الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ) فى مصر ووكالة التوظيف الفيدرالية الألمانية (BA).

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، خطوات التسجيل فى فرص التدريب المهني بألمانيا، وفقا لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

خطوات التسجيل فى فرص التدريب المهني بألمانيا

1- تبدأ خطوات التسجيل فى فرص التدريب المهني بألمانيا، بإرسال النسخة الإلكترونية من الاستمارة والمستندات المطلوبة، على البريد الإلكتروني التالي: THAMM@emigration.gov.eg.

2- إرسال الاستمارة بعد ملئها باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية في صيغةword .

3- إرسال الاستمارة وجميع المستندات المطلوبة في رسالة إلكترونية واحدة، والتى تتمثل في: (الاسم بالكامل «كما يظهر في البطاقة»، الجنس، تاريخ الميلاد «اليوم/الشهر/السنة»، الجنسية، عنوان الإقامة «شامل المحافظة»، الحالة الاجتماعية، عدد الأطفال إن وجد، الموقف من التجنيد «للذكور فقط»، بيانات التواصل، رقم الموبايل، البريد الإلكتروني).

4- تحميل استمارة التقديم، عبر الرابط:

https://bit.ly/3UE54KZ.

5- وأخيرا يتم تحميل ملف السيرة الذاتية وكامل التفاصيل، عبر الرابط:

https://bit.ly/3BK1NkB.

ونوهت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في بيان لها، على أنه لن يتم النظر في الطلبات المكتوبة بخط اليد، ولن يتم النظر في الطلبات المرسلة بدون السيرة الذاتية.