جمهور السوشيال ميديا يدعم الفنان فتحي سعد: بنحبك يا كوميديان

تلقى الفنان فتحي سعد، كثير من رسائل الدعم والتقدير من قِبل عدد كبير من جمهوره ومحبيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد حديثه التليفزيوني عن المعاملة الطيبة التي تلقاها من الفنان محمد إمام، ومدى حرص الأخير على الوقوف له عند رؤيته، بعكس بعض الوجوه الجديدة التي تتعامل بطريقة بها تصنع، الأمر الذي دعا رواد بالسوشيال ميديا، إلى التعبير عن حبهم له ونوع الكوميديا التي يقدمها في الأدوار التي يجسدها قائلين: بنحبك يا كوميديان.

وتصدر اسم الفنان فتحي سعد، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد إشادة الفنان محمد عادل إمام به عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وتوجيه رسالة قائلا: «شكرًا للأستاذ فتحي سعد، إنت فنان كبير، وأنا تشرفت بالتعامل معاك».

الفنان فتحي سعد يتصدر محركات البحث

ورد فتحي سعد، على كلمات محمد إمام، عبر حسابه على موقع «فيس بوك» قائلًا: «مش عارف أقولك إيه؟، إنت نجم بأخلاقك وذوقك، شكرًا من قلبي لأن دي شهادة كبيرة من نجم زيك».

محمد إمام يشيد بالفنان فتحي سعد

وخلال اللقاء التليفزيوني، قال فتحي سعد، إنه خلال تصوير مشاهده في فيلم عمارة يعقوبيان، لم يكن يعرف محمد إمام، وفوجئ به يأتي إليه ليعبر له عن سعادته للعمل معه لأنه من عشاقه، وبعد عدة سنوات طلب «إمام» الاستعانة به في فيلم عمهم الذي عرض بالسينما في عيد الأضحى الماضي.

وتميز فتحي سعد، بالمشاركة في الأدوار الثانوية أبرزها فيلم «السيد أبو العربي وصل» مع هاني رمزي ومنة شلبي، وتجسيده شخصية رجل المطافي، وغنائه في مشهد حريق المنزل «يلا نهاره أبيض يلا نهاره فل.. النار هتاكل الكل».