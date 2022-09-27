أماكن بيع كراسات شروط الإسكان الاجتماعي في مكاتب بريد أسيوط

يبحث الكثير من أهالي محافظة أسيوط، عن أماكن بيع كراسات الشروط الخاصة بإعلان رقم 16 ضمن مشروع «سكن كل المصريين 3»، والذي يتضمن تسليم شقق فوري في 10 مراكز بالمحافظة.

وبدأت عملية سحب الكراسات لذوي الإعاقة فقط والتي تستمر حتي يوم 1 أكتوبر، ولجميع المواطنين من يوم الأحد 2 أكتوبر حتى 27 أكتوبر المقبل.

أماكن مكاتب البريد بمراكز المحافظة

وتشمل أماكن بيع كراسات الشروط لسكن كل المصريين 3 في مكاتب بريد أسيوط، الآتي:

أسيوط النموذجي بمدينة أسيوط.

مكتب مركز ديروط الرئيسي.

مكتب مركز ساحل سليم الرئيسي.

مكتب قرية منقباد بمركز أسيوط.

مكتب مدينة أبوتيج الرئيسي.

مكتب مدينة منفلوط الرئيسي.

مكتب مدينة البداري الرئيسي.

مكتب بريد مدينة الغنايم الرئيسي الواقع خلف مجلس مدينة الغنايم.

مكتب بريد مركز أبنوب.

مكتب بريد مركز القوصية.

مكتب بريد مركز الفتح.

مقر بنك التعمير والإسكان المتواجد بشارع الجمهورية بحي شرق أسيوط.

وبحسب كراسة الشروط إن طرح شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان رقم 16 الخاص بسكن كل المصريين 3، أن سعر كراسة الشروط 200 جنيه.

وتبدأ سعر الشقة 194 ألف جنيه كاملة التشطيب وتصل مدة تقسيط الشقة لمدة تصل إلى 30 عامًا بفائدة 3% متناقصة.