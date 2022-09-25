كل ما تريد معرفته عن المجمع الصناعي الجديد بأسيوط.. يضم 272 وحدة

يُعد المجمع الصناعي بمنطقة عرب العوامر بمحافظة أسيوط، ضمن المجمعات الصناعية الكبيرة التي تنفذها الهيئة العامة للتنمية الصناعية لشباب المستثمرين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لتشغيل الشباب، حيث يضم المجمع 272 وحدة صناعية مختلفة تم طرحها مؤخرًا للمستثمرين والشباب.

المجمع الصناعي يضم 272 وحدة صناعية مختلفة

وبحسب الإعلان الذي أعلنت عنه محافظة أسيوط فالمجمع يضم 272 وحدة صناعية تتراوح المساحات من 450م إلى 540 م، وتضم الأنشطة «دوائي وكيمياوي وجلود وهندسي وغذائي، والوحدة مجهزة بالكامل كهرباء ودفاع مدني وخط تليفون أرضي، وسعر المتر للتمليك 3530 جنيها للمتر»

المساحات والقيمة الإيجارية

أما القيمة الإيجارية للمساحات التي تبلغ 540 مترا بمبلغ 9450 جنيها شهريا، و450 مترا بإجمالي 7875 جنيها شهريا، وتأمين الوحدة 10 آلاف جنيه بدلا من 50 ألفا، وإعفاء من الإيجار لمدة من 9 شهور بعد الاستلام، ومدة الإيجار 10 سنوات ويتم التجديد لفترة أو لفترات تصل لـ50 سنة.

أماكن سحب كراسات الشروط

يتم التقديم من خلال فرع التنمية الصناعية بمحافظة باسيوط، والصندوق الاجتماعي بشارع الجلاء، و فرع هيئة التنمية الصناعية بالتجمع الخامس.

موقع منطقة عرب العوامر الصناعية

يقع مجمع الصناعي بامتداد منطقة عرب العوامر الصناعية خلف مصنع كوكاكولا، والمنطقة تابعة لمركز أبنوب على الصحراوي الشرقي، ويبعد 10 كيلومترات من أسيوط الجديدة، و30 كيلو لمدينة أسيوط، 350 كيلو للقاهرة، وكذلك قرب الصحراوي الشرقي لها .

وحدات صناعية وأنشطة مختلفة

وقال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، في تصريحات له، إن المجمع الصناعي بمنطقة عرب العوامر الصناعية التابعة لمركز أبنوب يقع على مساحة 71.4 فدان وبتكلفة إجمالية تخطت 900 مليون جنيه، ويساهم في توفير فرص عمل للشباب والأيدي العاملة وجذب إستثمار جديد وتحقيق التنمية المستدامة، وأن المشروع يتكون من وحدات صناعية في أنشطة الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والدوائية والجلود ويتاح للمستثمر الواحد الحصول على أكثر من وحدة وحتي 8 وحدات.