حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 28-9-2022 عاطفيا ومهنيا

يفكر مولود برج الميزان بعقله كثيرا ويوازن الأمور ويدرسها ويحللها قبل اتخاذ أي قرار، ويتوصل إلى حلول، ويضع تحليلات عميقة لما يدور حوله على مستوى حياته العملية والشخصية، كما أنه يميل إلى استخدام عقله ولا يجعل عاطفته تغلب عليه، وهو شخص عقلاني يمكن الاعتماد عليه كثيرا، ويتحمل المسئولية التي تقع على عاتقه، ولا يقصر فيها ويؤدي واجباته تجاه الآخرين على أكمل وجه.

ويقدم برج الميزان الدعم لأسرته ويساندهم كثيرا ويقضى أوقاتًا مميزة معهم، ويجد الحب والسعادة عندما يتجمع معهم، ويحرص على ممارسة تلك الطقوس والأنشطة مع عائلته وأسرته بشكل دوري.

وفيما يلي نقدم تفاصيل حظك اليوم الأربعاء الموافق 28 سبتمبر على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج الميزان، وفق ما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة الوطن.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفي

من الأفضل لك اليوم أن تعطي تركيزا أكبر لما تقول أو تفعل حتى لا تجني نتائج سلبية وتقع في أخطاء تستخدم في إصابتك بالضرر، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني اليوم، وهو ما يجعلك متوترا وتشعر بالتشوش، وينصحك الفلك بأن ترتب أفكارك وأعمالك، ولا تتسرع في قرارات المالية، بحسب عبير فؤاد.