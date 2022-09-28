«خرجوا ولم يعودوا».. تفاصيل رفع 4 أفلام من السينمات بسبب «صفر إيرادات»

في سابقة ليست الأولى من نوعها، رفعت الشركة المنتجة فيلم «خرجوا ولم يعودوا»، من دور العرض، بعد 10 أيام فقط من طرحه، بعدما حقق صفر إيرادات في آخر أيام عرضه، ويعتبر فيلم «خرجوا ولم يعودوا» الأخير من قائمة أفلام خرجت من دور العرض بسبب ضعف الإيرادات، وفي التقرير التالي نعرض أبرزها:-

- فيلم «خرجوا ولم يعودوا»

كانت بدايته غير مبشرة منذ اليوم الأول ولم يحقق سوى 6.454 ألف جنيه، وعلى مدار يومين متتالين حقق حوالي 17.645ألف جنيه، وجاءت نسبة إيراداته الجمعة الماضية الموافق 23 سبتمبر، في آخر يوم عرض له 198 جنيها، ليحقق يوم السبت صفر إيرادات، ويتم رفعه من دور العرض، بعدما حقق إجمالي 61 ألفا فقط.

ويشارك في بطولة العمل بجانب ويزو، كل من خالد عليش، حسني شتا، مصطفى ابو سريع، صولا عمر، طاهر أبو ليلة، ياسر الرفاعي وغيرهم، والفيلم من تأليف وائل يوسف ويتولى مهمة الإخراج أيمن خطاب.

- فيلم «فرق خبرة»

انطلق فيلم فرق خبرة يوم 3 نوفمبر العام الماضي، وتم رفعه بعد إطلاقه بفتره قليلة بسبب عدم تحقيقه لأى إيرادات، والفيلم من بطولة هدى المفتي، محمد الشرنوبي، دلال عبدالعزيز، ومن إخراج شريف نجيب، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي درامي.

- فيلم «فيروس»

انطلق فيلم فيروس أثناء أزمة كورونا عام 2020، وهذا ما جعل الاقبال عليه ضعيف، وقرر المسؤولين عن دور العرض والموزعين، رفع الفيلم من السينمات بعد طرحه بمدة قصيرة، وتدور أحداث الفيلم في إطار رعب تشويقي، حول لعنة اصابت الشاب حمزة بعد دخول أحد الأشخاص في حياته، ويجسد دوره الفنان شريف السلاموني، ويشاركه بطولة العمل عدد من نجوم الفن مثل ياسمين رحمي، ريم البارودي، وفاء صادق، مها ابو عوف، ومن إخراج وتأليف أسامة عمرو.

- فيلم «للإيجار»

جسد الفنان خالد الصاوي في فيلم «للإيجار» دور القبطان الذي يعيش في عزلة بمفرده بشقته بالإسكندرية، ويعرض غرفة بشقته للإيجار، لكسر حالة الوحدة، ليسكن فيها أحد الأشخاص ويحل محل صديقه الذي توفي، وبعد عرض الفيلم بفترة قصيرة، تم رفعه من دور العرض بسبب تحقيقه صفر إيرادات.

- فيلم «بعلم الوصول»

حقق فيلم بعلم الوصول وقت طرحه بالعام الماضي، صفر إيرادات، وبعد مرور 3 أسابيع على طرحه لم يحقق سوي 82 ألف جنيه، وتدور أحداثه في إطار درامي تشويقي، حول أم تنتظر مولودها، وتقلق من المسؤولية التي سوف تفرض عليها، ويشارك في بطولة العمل الفنانة بسمة بتجسيد دور الام، ومحمد سرحان، وبسنت شوقي وغيرهم، ومن إخراج وتأليف هشام صقر.

وجانبها قالت الناقدة الفنية ماجدة خير الله، أن سبب ضعف إيرادات بعض الأفلام بدور العرض أمر طبيعي يحدث في كل أنحاء العالم، فمن الممكن أن تحقق أفلام نسب ربح كبيرة وأخرى إيرادات ضعيفة وغيرها لم يحقق على الإطلاق.

وعن أسباب انخفاض إيرادات الأفلام قالت ماجدة خير الله لـ «الوطن»، «هذا يرجع لعدة أسباب منها ارتفاع تكلفة سعر تذكرة السينما، والشخص في الغالب لا يذهب للسينما بمفرده بل يصطحب عائلته، وهذا يجعله يتحمل تكاليف أكثر، كما يتوقف جمهور السينمات على حسب أهمية النجم ورصيده في تاريخ السينما، فضلاً عن القصة والسيناريو وشكل تقديمه على الشاشات .

وأردفت حديثها قائلة، «أن هذه الأفلام إذا تم عرضها على التليفزيون أو من خلال منصة رقمية سوف تكون غير مكلفة على المشاهد وسوف يشاهدها على الفور».