البنات تكتسح البنين.. قبول 362 طالبا بمدارس التمريض 2021 بالفيوم

كشف الدكتور حاتم محمد جمال الدين، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، عن أنّ المدارس الفنية للتمريض بالفيوم انتهت من التنسيق النهائي وأعلنت عدد المقبولين بها في العام الدراسي الجديد 2021، حيث تم قبول 362 طالب وطالبة للدراسة بمدارس التمريض التابعة لمديرية الصحة هذا العام، بينهم 115 طالبا و247 طالبة موزعين على 9 مدارس تمريض في مختلف مراكز محافظة الفيوم، وذلك بعد الانتهاء من كل الاختبارات التي أجرتها مدارس التمريض للطلاب المتقدمين لها.

مدرسة التمريض بإطسا تحصد أعلى الدرجات

وأوضحت الدكتورة منال ميخائيل مدير إدارة التدريب والمدارس والبعثات بمديرية الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، بأنّ التنسيق النهائي بعد الانتهاء من جميع الاختبارات أسفر عن تصدر المدرسة الفنية للتمريض بإطسا قبول الطالبات بأعلى درجات في المحافظة بالكامل.

559 طالبا وطالبة تقدموا للالتحاق بمدارس التمريض بالفيوم

في سياق متصل، أوضحت إيمان السخاوي موجهة مدارس التمريض، أنّ 559 طالبا وطالبة تقدموا بأوراقهم هذا العام، حضر منهم 538 الاختبارات، وتغيب 21 طالبا وطالبة، ورسب 54 آخرين في اختبار القدرات، نجح منهم 482 طالبا وطالبة في اختبارات القبول ولكن تم قبول 362 من بينهم فقط.

ترتيب مدارس التمريض حسب درجات القبول بالفيوم

وجاء ترتيب مدارس التمريض في العام الدراسي الجديد 2021/2022 حسب درجات القبول كالتالي:

مدرسة التمريض للبنات بإطسا.. قبول 33 طالبة بمجموع 276 درجة

مدرسة التمريض للبنات بسنورس.. قبول 38 طالبة بمجموع 275.5

مدرستي التمريض بطامية ومطرطارس.. حيث قبلتا بمجموع 274

مدرسة التمريض للبنين بمطرطارس.. قبول 40 طالب بمجموع 274

مدرسة التمريض للبنات بطامية.. قبول 30 طالبة بمجموع 274

مدرسة التمريض للبنين باللاهون للبنين.. قبول 75 طالب بمجموع 273

مدرسة التمريض للبنات بمركز الفيوم.. قبول 35 طالبة بمجموع 272.5

مدرسة التمريض للبنات ببندر الفيوم.. قبول 40 طالبة بمجموع 271 درجة

مدرسة التمريض للبنات بأبشواي.. قبول 36 طالبة بمجموع 260 درجة

مدرسة التمريض للبنات بيوسف الصديق.. قبول 35 طالبة بمجموع 255 درجة.