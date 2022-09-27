أماكن شقق الإسكان الاجتماعي بـ10 مناطق في أسيوط.. اعرف الأسعار

طرحت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، شقق جديدة ضمن الإعلان رقم 16 لـ«سكن كل المصريين 3» لمنخفضي الدخل، جاهزة للتسليم في 10 مناطق تضم 9 مراكز بمحافظة أسيوط.

وبدأ سحب كراسات الشروط لذوي الإعاقة يوم 25 سبتمبر الماضي، ولباقي المواطنين يوم 2 أكتوبر المقبل حتى 28 من نفس الشهر.

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي بمراكز أسيوط

وتقدم «الوطن» لأهالي أسيوط أماكن الشقق المتواجدة في 10 أماكن في 9 مراكز بالمحافظة، وهي:

منطقة إسكندرية التحرير بمركز أسيوط.

مدينة 30 يونيو بجوار المنطقة الصناعية بقرية منقباد.

مساكن عرب الطلاب بمركز الفتح.

مساكن عرب العوامر بمركز أبنوب.

مساكن قرية دشلوط بمركز ديروط.

مساكن العتامنة على الطريق الصحراوي الغربي بمركز منفلوط.

مساكن قرية دكران بمنطقة الحاجر بمركز أبوتيج.

قرية العرب بمركز ساحل سليم.

مساكن السوهاجية بجوار مدرسة النهضة بمنطقة الغنايم شرق بمركز الغنايم.

مساكن عرب الكوم الأحمر بجوار مدرسة الثانوية الصناعية بمركز البداري.

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي بحسب كراسة الشروط تسليم فوري

يبدأ سعر الشقة من 194 ألف، وتتكون الشقة من 3 غرف كاملة التشطيب، مقدم جدية الحجز 15 ألف جنيه، وسعر كراسة الشروط 200 جنيه، ومتواجدة في 11 مكتب بريد بالمحافظة، وفترة تقسيط الشقق تصل إلى 30 سنة بفائدة 3%متناقصة.

شروط الحجز في شقق الإسكان الاجتماعي

لا يقل عمره عن 21 عاما، ولا يزيد على 50 عاما، ولا يحق للمتقدم أو الأسرة «الزوج، الزوجة، الأولاد القصر» التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية، ويكون المتقدم من أبناء المحافظة، وتكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها ولا يجوز التصرف في الشقق السكنية المطروحة بالبيع أو التأجير أو تغيير النشاط غير السكن فيها.

ولا يجوز ترك الشقق السكنية الحاصل عليها الفئات المستحقة بعد التسليم شاغرة دون سكن، ويجب استيفاء جميع المستندات والأوراق المطلوبة من صندوق الإسكان الاجتماعي لكي يجرى الاستفادة من الشقق السكنية، وأن يكون المتقدم من منخفضي الدخل، ولا يزيد صافي دخله السنوي من جميع مصادر دخله عن 96 ألف جنيه سنويا للأسرة بما يعادل 8 آلاف جنيه شهريا وعن 72 ألف جنيه سنويا للأعزب بما يعادل 6000 جنيه شهريا.

الأوراق المطلوبة للحجز في الإعلان

تتضمن الأوراق المطلوبة للتقديم:

قسيمة الزواج وشهادة ميلاد الأولاد، ومستندات إثبات الدخل ويكون الدخل المذكور هو صافي الدخل الشهري، وإذا كان المتقدم متزوج عليه تقديم مفردات مرتب الزوجة، وإذا كانت لا تعمل يتم تقديم إقرار يفيد ذلك، وإيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي «كهرباء أو غاز أو مياه، وأي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية «عمل إضافي - الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضى - معاش استثنائي أو خلافه - امتلاك أي سندات أو أسهم أو ودائع أو أي أوعية ادخارية أو حسابات التوفير.

أما بالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية، عليهم تقديم شهادة من محاسب قانوني معتمدة تبين صافى الدخل السنوي أو الشهري موضح بها مهنة المتقدم، وصورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية.

وبالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات، عليهم تقديم طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات، وصورة من مستند النفقة التي تتحصل عليها المطلقة وقيد عائلي مميكن للمتزوج - المطلقه - مطلق - أرمل- أرملة، وبرنت تأمينات.