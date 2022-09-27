عضو باتحاد الصناعات: مصر أقامت أعظم بنية تحتية في تاريخها

قال محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن هناك قطاعات جاهزة للتصدير لكنها تحتاج إلى بعض الإصلاحات التي تساعد في زيادة صادراتها، منها السعي للحصول على عائد جيد بما يكفي لزيادة الإنتاج، ومن الأفضل أن تعمل الدولة على حل أي مشكلات.

دعم الصادرات المصرية

أضاف في تصريحات لـ«الوطن»: «يجب على من يرغب في الاستثمار في مصر أن يكون لديه قدرة على دعم الصادرات المصرية، وأن يكون لديه رؤية واضحة لتصدير منتجاته، وفي كل الأحوال إذا استطاع هذا المستثمر تصدير منتجاته واقتسم العائد مع الدولة ففي النهاية الدولة كسبانة، أما أن نأتي بمستثمر ينافس الصناعة في قطاعات مثل الخدمات أو التجزئة ويحصل على البضائع بالجنيه وبيع بالجنيه، وفي نهاية العام يستخرج عائد استثماراته إلى الخارج بالدولار، فهذا أمر يجب النظر فيه خصوصا أنه يمثل ضغطا كبيرا على الدولار».

فرصة كبيرة لجذب الصناعات المهاجرة

وتابع: «لدينا فرصة كبيرة لجذب الصناعات المهاجرة، ومصر أقامت أعظم بنية تحتية في تاريخها بداية من الطرق والمواني والكهرباء، ومنطقة جغرافية مميزة في وسط العالم، والأهم من ذلك لدينا فائض طاقة في الكهرباء والغاز، ما يتصارع عليه العالم أجمع حاليا، إذا نحن مؤهلين للغاية، والحديث عن صادرات بقيمة 100 مليار دولار هذا الرقم متواضع للغاية مقارنة بما لدينا من مزايا عظيمة إذا جرى استغلالها الاستغلال الأمثل، وإنشاء ودعم الصناعات القائمة والتي يدخل فيها الغاز كمكون للصناعة، فبدلا من تصدير الغاز لماذا لا يتم تصدير منتجات جاهزة تعتمد على الغاز كمكون للمنتج، ويجب أن نضع في الاعتبار استثمار قيمة الوقت لأن الوقت عامل مهم جدا في جذب الاستثمارات والاستفادة من الصادرات».